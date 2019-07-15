” الأن “.. فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2019 عبر موقع المصرية للإتصالات billing.te.eg

يواصل الملايين من المشتركين في خدمة التليفون الأرضي، البحث عبر موقع موقع الشركة المصرية للإتصالات، في جميع محافظات القطر المصري، عن خطوات معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019، عقب تفعيل الشركة اليوم الإثنين الموافق 15 يوليو 2019، الفاتورة علي الموقع الرسمي للشركة علي الأنترنت.

من خلال خطوات بسيطة وسهلة من الممكن أن تستعلم عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019،وأيضا من الممكن أن تدفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019، دون اللجوء إلى الذهاب للسنترال وتفادي الزحام.