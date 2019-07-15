” الأن “.. فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2019 عبر موقع المصرية للإتصالات billing.te.eg

يواصل الملايين من المشتركين في خدمة التليفون الأرضي، البحث عبر موقع موقع الشركة المصرية للإتصالات، في جميع محافظات القطر المصري، عن خطوات معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019، عقب تفعيل الشركة اليوم الإثنين الموافق 15 يوليو 2019، الفاتورة علي الموقع الرسمي للشركة علي الأنترنت.
من خلال خطوات بسيطة وسهلة من الممكن أن تستعلم عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019،وأيضا من الممكن أن تدفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019، دون اللجوء إلى الذهاب للسنترال وتفادي الزحام.
فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019:
من هذا التقرير ستتعرف على كيفية الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019، عبر الموقع الرسمي للشركة المصرية للإتصالات ، نجحت الشركة في إتاحة خدمة لجميع المشتركين لكي يتعرفون الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019، بجميع محافظات جمهورية مصر العربية.
بكل سهولة ويسر عليك الدخول على جوجل وكتابة موقع الشركة المصرية للاتصالات، تم كتابة كود المحافظة الخاصة بك، ثم كتابة رقم التليفون الأرضي، ثم الضغط على زر أظهار الفاتورة، وعلى الفور ستظهر لك كل الفواتير الحالية والسابقة.
طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو:
كل شهر يزداد عليك عبء المشوار إلى السنترال من أجل دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019، ولذلك وضع الشركة المصرية للاتصالات العديد من الخطوات والطرق للاستفادة منها الآلاف من المشاركين في كافة المحافظات الجمهورية.
ويمكن للعملاء والمشتركين في خدمة التليفون الأرضي ” المنزلي “، الذهاب إلى السنترالات أو أحد فروع تي داتا، لدفع الفاتورة عن طريق ماكينات ATM، المتواجدة في الشوارع مصر، أو عن طريق ماكينات فوري.
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