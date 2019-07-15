” الأن ” رابط سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2019 عبر موقع المصرية للاتصالات billing.te.eg

بدأت شركة المصرية للإتصالات، اليوم الاثنين 15- 7- 2019، في إصدار فاتورة التليفون الأرضي الربع سنوية يوليو 2019، مع مطالباتها عملائها بسرعة تسديدها في الموعد المحدد حتى لايتعرضون إلى الغرامة المالية التي أقرتها الشركة على المتأخرين.

ويبحث الملايين من المشتركين بالخدمة تفاصيل الفاتورة وطرق السداد، ومن خلال التقرير التالي سيتم عرض ميعاد فاتورة التليفون الأرضي 2019 شهر يوليو والإستعلام عن موعد فاتورة التليفون الأرضي من خلال موقع شركة الاتصالات