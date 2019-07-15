” الأن ” رابط سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2019 عبر موقع المصرية للاتصالات billing.te.eg

بدأت شركة المصرية للإتصالات، اليوم الاثنين 15- 7- 2019، في إصدار فاتورة التليفون الأرضي الربع سنوية يوليو 2019، مع مطالباتها عملائها بسرعة تسديدها في الموعد المحدد حتى لايتعرضون إلى الغرامة المالية التي أقرتها الشركة على المتأخرين.
ويبحث الملايين من المشتركين بالخدمة تفاصيل الفاتورة وطرق السداد، ومن خلال التقرير التالي سيتم عرض ميعاد فاتورة التليفون الأرضي 2019 شهر يوليو والإستعلام عن موعد فاتورة التليفون الأرضي من خلال موقع شركة الاتصالات
الإستعلام عن فاتورة شهر يوليو 2019 :
أتاحت شركة المصرية للاتصالات لجميع عملائها الإستعلام عن قيمة الفاتورة الربع سنوية للخط الأرضي عن شهر يوليو 2019 بكل سهولة ويسر، وذلك من خلال الموقع الرسمي الخاص بالشركة المصرية للاتصالات على موقع الانترنت،وإتباع الخطوات التالية:
1- تسجيل رقم التليفون.
2- كتابة كود المحافظة.
3- عرض قيمة الفواتير السابقة والحالية.
موعد إصدار فاتورة شهر يوليو 2019 للتليفون الأرضي:
كشفت شركة المصرية للاتصالات في وقت سابق، إنها تصدر فاتورة التليفون الأرضي الربع سنوية اليوم الإثنين الموافق15-07-2019 ، وتفتح باب التسديد منذ ذلك التاريخ حتى 15-08-2019 المقبل.
طرق سداد فاتورة شهر يوليو 2019 للتليفون الأرضي:
هناك عدة طرق يمكن من خلال أن يقوم المشتركين بتسديد الفواتير، وهي كالتالي: عن طريق السنترالات التابعة للشركة أو أي فرع من فروع شركة تي اي داتا، وعن طريق ماكينة atm المنتشرة في جميع المحافظات، وعن طريق ماكينة فوري المنتشرة بشكل كبير لدى المحال ومراكز الاتصالات، وعن طريق الدفع الإلكتروني ببطاقة الإئتمان.
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