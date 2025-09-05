الألفي: خطة خفض الولادة القيصرية إلى 50% بحلول 2025 لتعزيز صحة الأم والطفل

أثارت تصريحات الدكتورة عبلة الألفي نائبة وزير الصحة والسكان جدلاً واسعًا بعد إعلانها أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في معدلات الولادة القيصرية بنسبة بلغت 72%، وهي نسبة وصفتها الوزارة بأنها “خطيرة” على صحة الأمهات والأطفال، وأكدت أن هذه المعدلات تفوق بكثير التوصيات الطبية العالمية التي حددت النسبة المثلى للولادة القيصرية عند حدود 15% فقط مما يعكس وجود فجوة كبيرة بين الوضع القائم والممارسات الطبية الموصى بها دوليًا.

نسب الولادة القيصرية بمصر

أوضحت بيانات الوزارة أن نسب الولادة القيصرية في مصر بدأت بالارتفاع بشكل تدريجي منذ عام 2008 حيث كانت لا تتجاوز 28%، ثم ارتفعت إلى 52% بحلول عام 2015، وقبل أن تتصاعد بصورة غير مسبوقة لتصل إلى 72% في السنوات الأخيرة، وهذا التزايد الملفت للنظر دفع الجهات الصحية إلى إطلاق الإنذارات والتحذيرات بشأن التداعيات الصحية والاجتماعية لهذه العمليات خاصة في الحالات غير المبررة طبيًا.

إجراءات الحد من الولادات القيصرية غير الضرورية

بناءً على ما سبق فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان عن حزمة من القرارات التنظيمية الصارمة أبرزها:

إلزام المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة بتقديم تقارير شهرية مفصلة حول عدد الولادات ونسبة العمليات القيصرية.

تحليل كل حالة وفقًا لنظام “روبسون” العالمي لتقييم أسباب اللجوء للقيصرية.

رصد التحديات التي تواجه الفرق الطبية في تطبيق الولادة الطبيعية.

كذلك فقد أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز الولادة الطبيعية الآمنة والارتقاء بخدمات النساء والتوليد بما يتماشى مع المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية، ومن جانبها فقد شددت الدكتورة عبلة الألفي على أن الوزارة وضعت هدفًا واضحًا يتمثل في خفض نسبة الولادة القيصرية إلى 50% بنهاية عام 2025، مؤكدة أن صحة المرأة والطفل تمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها، وأن العمل جاري على وضع آليات عملية لدعم الأطباء وتشجيع الأمهات على الولادة الطبيعية كلما أمكن ذلك.