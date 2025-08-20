الأفلام العشرة التي تصدرت قائمة الإيرادات في السينما المصرية

1. ولاد رزق ٣ – القاضية

حقق الفيلم نجاحًا تجاريًا وجماهيريًا كبيرًا، ووصلت إيراداته إلى 257.8 مليون جنيه، ليصبح أعلى فيلم تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية.

من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، كريم قاسم، علي صبحي، نسرين أمين، أسماء جلال.

من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

و هو استكمال لسلسلة أفلام ولاد رزق.

2. سيكو سيكو

حقق الفيلم نجاحًا هائلًا ونال إعجاب الكثير من الجمهور، ووصلت إيراداته الي 188.4 مليون جنيه وأصبح ثاني أعلى فيلم تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية.

فيلم كوميدي، من بطولة عصام عمر، طه دسوقي، تارا عماد، ديانا هشام، باسم سمرة، علي صبحي، خالد الصاوي، احمد عبد الحميد، و سليمان عيد.

من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس.

تدور أحداث الفيلم حول يحيى وسليم، أبناء عمّ، يترك لهما عمهما بعد وفاته ميراثًا، وعندما يذهبان لاستلام هذا الميراث يكتشفان أنه عبارة عن شحنة مخدرات، فيحاولان بيعها عبر لعبة إلكترونية، وستتغير حياتهما تمامًا بعد ذلك.

3. المشروع X

حقق الفيلم إيرادات مرتفعة وصلت إلى حوالي 134.5 مليون جنيه، ليحتل المركز الثالث في قائمة أعلى الأفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية.

فيلم أكشن درامي من بطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، وعصام السقا، وظهر بالفيلم العديد من ضيوف الشرف مثل هنا الزاهد، ماجد الكدواني، كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى غريب.

من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وشارك في كتابة السيناريو أحمد حسني.

تدور أحداث الفيلم حول عالم آثار يُدعى يوسف الجمال، ينطلق في رحلة استكشافية من قلب القاهرة إلى الفاتيكان وأعماق البحار، في محاولة لكشف سر بناء الهرم الأكبر، ليواجه مطاردات من منظمة دولية غامضة، فتتغير حياته تمامًا.

4. بيت الروبي

حقق نجاحًا كبيرًا و وصلت إيراداته إلى 130.8 مليون جنيه

فيلم كوميدي اجتماعي، من بطولة كريم عبد العزيز، نور، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، محمد عبد الرحمن، مصطفى أبو سريع.

من تأليف محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي

تدور الأحداث حول إبراهيم الروبي وزوجته إيمان، حيث تتعرض إيمان لأزمة كبيرة بعدما تسببت في وفاة سيدة حامل وجنينها أثناء عملية ولادة بسبب عيب خلقي في الرحم، ورغم أنها لم تكن مخطئة إلا أن السوشيال ميديا هاجمتها بشدة مما دمّر حياتها هي وزوجها وجعلهم يبتعدان تمامًا عن الأضواء ويعيشان في عزلة على ساحل البحر الأحمر. وبعد فترة يعود شقيق إبراهيم من الخارج مع زوجته من أجل الحصول على ميراثهما من خلال بيع بيت العائلة، ويصطحبانهما معهما لإنهاء الإجراءات. وعندما يذهبان إلى ابن عمهم من أجل الحصول على توقيعه تحدث مفارقة طريفة، حيث يصعد إبراهيم وإيهاب شقيقه على المسرح ويغنيان وسط الحضور، فيتم تصويرهما فيديو ينتشر بسرعة ويصبحان بسببه “ترند”، ومن بعدها ستتغير مجرى حياته.

5. الحريفة ٢: الريمونتادا

حقق الفيلم نجاحًا هائلًا و وصلت إيراداته الى 128.2 مليون جنيه ليؤكد استمرار نجاح الجزء الأول.

فيلم كوميدي شبابي رياضي، من بطولة نور النبوي، أحمد غزي، نور إيهاب, خالد الذهبي، كزبرة، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، نورين أبو سعدة، دونا إمام، ومع ضيوف شرف: آسر ياسين، أحمد فهمي، أسماء جلال، مايكل أوين، وأيمن الكاشف.

من تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد

تدور الأحداث استكمالًا للجزء الأول، حيث يحصل الأبطال على منحة للدراسة في الجامعة الأمريكية بعد فوزهم الكبير، ليبدأوا رحلة جديدة مع كرة القدم وسط أجواء مليئة بالمنافسات والطموحات.

6. كيرة و الجن

حقق الفيلم نجاحًا هائلًا ونال إعجاب الجمهور، حيث وصلت إيراداته إلى 119.4 مليون جنيه، ليصبح واحدًا من أنجح الأفلام في تاريخ السينما المصرية.

فيلم دراما تاريخي، من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، روبي، رزان جمال، هدى المفتي، علي قاسم، محمد عبد العظيم، تامر نبيل ، سلوى عثمان و العديد من ضيوف الشرف مثل إياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز.

من تأليف أحمد مراد عن روايته 1919، وإخراج مروان حامد.

تدور أحداث الفيلم حول فترة الاحتلال البريطاني لمصر بداية من حادثة دنشواي مرورًا ب ثورة 1919، حيث يعرض كفاح المناضلين و الحركة السرية التي كان تدعى باسم المقاومة و التي كانت عبارة عن مجموعة يجتمعون و يقومون بعمل خطط و تنفيذها لعمليات ضد الاحتلال البريطاني من أجل حصول البلد على حريتها.

7. ولاد رزق ٢

حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا ونال إعجاب الجمهور، حيث وصلت إيراداته إلى 104 مليون جنيه، ليصبح وقتها أعلى فيلم تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية.

فيلم اكشن، من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، كريم قاسم، وخالد الصاوي، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف.

من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

تدور أحداث الجزء الثاني بعد مرور سنوات على اعتزال الأخوة عمليات النصب والسرقة، لكن الظروف تجبرهم على العودة من جديد إلى عالم الجريمة، فتبدأ مغامرة أكبر مليئة بالمخاطر والصراعات.

8. الفيل الأزرق ٢

حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا وأحبّه الجمهور، وكان امتدادًا لنجاح الجزء الأول، إذ تخطّت إيراداته 103.6 مليون جنيه، ليصبح أول فيلم مصري يصل إلى هذا الرقم القياسي.

فيلم درامي – رعب نفسي، من بطولة كريم عبد العزيز، نيللي كريم، هند صبري، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد.

من تأليف احمد مراد و من إخراج مروان حامد.

تدور أحداث الفيلم حول الدكتور النفسي يحيى، الذي ترك الطب واتجه إلى العمل في العقارات، لكن تتغير حياته رأسًا على عقب عندما تطلبه مريضة متهمة بقتل زوجها وأولادها بالاسم، ليعود من جديد إلى عالم الطب النفسي، وتبدأ رحلته مع الرعب والغموض.

9. ريستارت

حقق الفيلم إيرادات مرتفعة في شباك التذاكر حيث بلغت 94.6 مليون جنيه، ليحتل المركز التاسع في قائمة أعلى الأفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية.

الفيلم ينتمي إلى نوعية الكوميدية الاجتماعية، من بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، ميمي جمال، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف.

من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

تدور أحداث الفيلم حول محمد، مهندس بسيط يعمل فني هواتف، يقع في حب عفاف، وهي مؤثرة على السوشيال ميديا (تيك توكر). لكن حلم الزواج يتعطل بسبب قلة المال، فيقرران دخول عالم الشهرة على الإنترنت بمشاركة عائلتيهما، من أجل الحصول على المال. يتعاونان مع “الجوكر”، وهو وكيل رقمي غامض يساعدهما على النجاح عبر محتوى جذاب وتحقيق “الترند”. ومع مرور الوقت تتغير حياتهما كليًا، ليكشف الفيلم عن مدى تأثير السوشيال ميديا على الناس والمجتمع، وكيف قد تدفع البعض للتخلي عن المبادئ في سبيل الشهرة والمال.

10. إكس مراتي

حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا وإيراداته وصلت الى 92.5 مليون جنيه.

الفيلم ينتمي الى النوع الكوميدي، من بطولة: هشام ماجد، أمينة خليل، محمد ممدوح، مصطفى غريب، علي صبحي، خالد كمال، عماد رشاد، وألفت سكر.

من تأليف: أحمد عبد الوهاب وكريم سامي – إخراج: معتز التوني.

تدور القصة حول يوسف، طبيب نفسي متزوج وله ابن من زوجته التي كانت مطلقة من رجل آخر قبله. في أحد الأيام يذهب إلى السجن للكشف على أحد المجرمين، و عند مقابلته بالمجرم يراه ان هذا الشخص شخصًا طيبًا ومظلومًا ولكن في الحقيقة هو مجرم خطير، فيتعاطف معه ويعطيه رقم هاتفه وعنوانه اذا احتاج شئ منه خاصة أنه سيفرج عنه من السجن قريبا لم يكن يعلم ان هو طليق زوجته. وبعد الإفراج عنه يبدأ المجرم في البحث عن زوجته وابنه ليعيدهما إليه لا يعلم انها طلقت نفسها منه و تزوجت من الطبيب صديقه ، و بالفعل سيصل اليها و يعلم أنها الان مطلقين و انها تزوجت و لكن لم تقول له ان زوجها هو الطبيب نفسه خوفا من رد فعله ناحيته و يوسف لا يملك الجرأة ليخبره، ومن هنا تنقلب حياته رأسًا على عقب.