الأسعار الجديد لأوبر بعد الزيادة 2021

شهدت الساعات الماضية انتشار بعض الاخبار التي تتضمن اعلان رسمي من قبل شركة أوبر الخاصة بخدمات التوصيل بالقيام برفع الاسعار الخاصة بها خلال الربع الاخير من هذا العام، حيث تعد هذه الزيادة الثانية لشركة أوبر هذا العام بعد زيادة الاسعار خلال الفترة الماضية من العام، حيث تعتبر شركة أوبر عبارة عن شركة طلب سيارات للتنقل من مكان لمكان من خلال طلب السيارة عبر الموقع الالكتروني او التطبيق الخاص بشركة أوبر والموجودة في الكثير من دول العالم ومنها داخل مصر، وسوف نوضح من خلال هذه السطور التفاصيل المتعلقة بإعلان شركة أوبر الزيادة في الأسعار الخاصة بها هذا العام.

شركة اوبر تقرر رفع الأسعار

وقد اكدت شركة أوبر ان عملية زيادة الأسعار الذي تم تطبيقها للمرة الثانية هذا العام جاءت ضمن الاجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا بشان ارتفاع أسعار البنزين في السوق المحلي بشكل واضح، وهي المرة الثانية وذلك بعد زيادة الأسعار من شركة اوبر في شهر مايو الماضي بعد الاعلان عن رفع تسعير البنزين من خلال لجنة تسعير البنزين في مصر.

الأسعار الجديدة لأوبر بعد الزيادة

و قد تم ارسال رسالة الكترونية عبر تطبيق اوبر يفيد بزيادة الأسعار الخاصة ب Uber x, Uber comfort في القاهرة وفي الاسكندرية أيضا، وجاءت الزيادة في الأسعار على النحو التالي.