الأسطورة والمعلم … كلمات فيديو كليب دويتو محمد رمضان وسعد المجرد “إنساي”

قام النجم والفنان محمد رمضان برفع فيديو كليب دويتو له مع الفنان سعد المجرد بكليب جديد يحمل أسم “إنساي” والذي يجمع بينه وبين المعلم بأسم “الأسطورة والمعلم”، حيث يحكي الفيديو عن “طباخ” في مطعم فرنسي وهو “محمد رمضان” و “سعد المجرد” في هيئة “ويتر”، ويبدأ الفيديو كليب بظهور حبيبة محمد رمضان وهي برفقة رجل مليونير ويراها محمد رمضان ويزداد غضبة، بينما يظهر الفنان سعد المجرد ويري صديقة محمد رمضان مع الرجل الغني ويلاحظ غضب صديقه، ويخفف عليه غضبه وهو في صدمه، ويقول له سعد المجرد “مايستاهلوش ياخويا مايستاهلوش انساهم” وبينما هم جالسون علي شنطة سيارة، قفزوا من عليها ليرحلوا وفجأه! إندهشوا من أن شنطة السيارة فتحت تلقائياً، وذهبوا ليروا ما فيها، ليجدوا أن شنطة السيارة بها 3 شنط سوداء من بينهم شنطة مفتوحة وبها مبالغ طائلة، ويقفزون إلي السيارة ويذهبون بها فوراً، وفي بداية الفيديو كليب أغنية إنساي يظهر الفنان محمد رمضان “الأسطورة” و الفنان سعد المجرد “المعلم” وهم يستمتعون بكونهم أغنياء.

كلمات أغنية إنساي محمد رمضان وسعد المجرد “الأسطورة والمعلم” باللغة العربية

نعرض لكم كلمات أغنية فيديو كليب إنساي الأسطورة والمعلم باللغة العربية:-

كلمات أغنية إنساي محمد رمضان وسعد المجرد ما يستاهلوش ياخويا مايستاهلوش

إنساهم

يلا

Trunk Opens

إنساي

مش هنكمل أنا عارف من الأول

مهما نطول

هتكون أخرتها ايه ؟!

كنت متعود أسمع وأفوت

بس المره دي

قلبي هدوس عليه

easy نعيش بلا بيك

خليك ناسي

الأيام تدور وتوريك

غندير للي فراسي

easy نعيش بلا بيك

خليك ناسي

انساي انساي

بللي شي نهار عرفتيني انساي

يلا bye ou bye

انا ماشي ليك يلا bye

انساي انساي

بللي شي نهار عرفتيني انساي

يلا bye ou bye

انسي انك شوفتيني وعرفتيني واتقابلنا

علي فكرة ناسي أسمك واليوم اللي فيه اتكلمنا

لو روحتي قولتلهم إني كنت في يوم حبيبك

محدش هيصدقك كله هيمشي ويسيبك

سلام مش هسلم كلام مش هتكلم

بتلعبي علي مين الأسطورة والمعلم

قمة الغباء إنك تفتكري إنك في بالي

ولا في خيالي

من الآخر

انساي انساي

بللي شي نهار عرفتيني انساي

يلا bye ou bye

انا ماشي ليك يلا bye

انساي انساي

بللي شي نهار عرفتيني انساي

يلا bye ou bye

انا ماشي ليك يلا bye

انساي انساي

بللي شي نهار عرفتيني انساي

يلا bye ou bye

انا ماشي ليك يلا bye

بلا بيك انا عايش حياتي كيف ما بغيت غير سيري وخليني

niveau ديالي ماشي ديالك صعيب تكوني بحالي valide

متسناينيش نكون معاك حيت عمرني درت للي بغيتي yeey

اه درت للي بغيتي yeey

أنا هرمي التليفون

واسيبها ترن ترن ترن

دي حاجة تجن تجن

ليل نهار بتزن تزن

أنا هرمي التليفون

واسيبها ترن ترن ترن

دي حاجة تجن تجن

ليل نهار بتزن تزن

أنا هرمي التليفون

واسيبها ترن ترن ترن

دي حاجة تجن تجن

ليل نهار بتزن تزن

أنا هرمي التليفون

خليك ناسي

انساي انساي

بللي شي نهار عرفتيني انساي

يلا bye ou bye

انا ماشي ليك يلا bye

انساي انساي

بللي شي نهار عرفتيني انساي

يلا bye ou bye

انا ماشي ليك يلا bye

Oud

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الأسطورة والمعلم

انساي

كلمات أغنية “الأسطورة والمعلم” دويتو محمد رمضان وسعد المجرد فيديو كليب “إنساي” باللغة الأنجليزية

ترجمة أغنية “إنساي” الأسطورة والمعلم باللغة الأنجليزية :-