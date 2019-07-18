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الأسطورة والمعلم … كلمات فيديو كليب دويتو محمد رمضان وسعد المجرد “إنساي”

كتب أحمد محمودفي آخر تحديث
الأسطورة والمعلم … كلمات فيديو كليب دويتو محمد رمضان وسعد المجرد “إنساي”
Mohamed Ramadan . Saad Lamjarred - Ensay محمد رمضان وسعد المجرد - إنساي

قام النجم والفنان محمد رمضان برفع فيديو كليب دويتو له مع الفنان سعد المجرد بكليب جديد يحمل أسم “إنساي” والذي يجمع بينه وبين المعلم بأسم “الأسطورة والمعلم”، حيث يحكي الفيديو عن  “طباخ” في مطعم فرنسي  وهو “محمد رمضان” و “سعد المجرد” في هيئة “ويتر”، ويبدأ الفيديو كليب بظهور حبيبة محمد رمضان وهي برفقة رجل مليونير ويراها محمد رمضان ويزداد غضبة، بينما يظهر الفنان سعد المجرد ويري صديقة محمد رمضان مع الرجل الغني ويلاحظ غضب صديقه، ويخفف عليه غضبه وهو في صدمه، ويقول له سعد المجرد “مايستاهلوش ياخويا مايستاهلوش انساهم” وبينما هم جالسون علي شنطة سيارة، قفزوا من عليها ليرحلوا وفجأه! إندهشوا من أن شنطة السيارة فتحت تلقائياً، وذهبوا ليروا ما فيها، ليجدوا أن شنطة السيارة بها 3 شنط سوداء من بينهم شنطة مفتوحة وبها مبالغ طائلة، ويقفزون إلي السيارة ويذهبون بها فوراً، وفي بداية الفيديو كليب أغنية إنساي يظهر الفنان محمد رمضان “الأسطورة” و الفنان سعد المجرد “المعلم” وهم يستمتعون بكونهم أغنياء.

Mohamed Ramadan . Saad Lamjarred - Ensay محمد رمضان وسعد المجرد - إنساي
كلمات أغنية “إنساي” محمد رمضان وسعد المجرد دويتو “الأسطورة والمعلم”

كلمات أغنية إنساي محمد رمضان وسعد المجرد “الأسطورة والمعلم” باللغة العربية

نعرض لكم كلمات أغنية فيديو كليب إنساي الأسطورة والمعلم باللغة العربية:-

كلمات أغنية إنساي محمد رمضان وسعد المجرد

ما يستاهلوش ياخويا مايستاهلوش
إنساهم
يلا
Trunk Opens
إنساي
مش هنكمل أنا عارف من الأول
مهما نطول
هتكون أخرتها ايه ؟!
كنت متعود أسمع وأفوت
بس المره دي
قلبي هدوس عليه
easy نعيش بلا بيك
خليك ناسي
الأيام تدور وتوريك
غندير للي فراسي
easy نعيش بلا بيك
خليك ناسي
انساي انساي
بللي شي نهار عرفتيني انساي
يلا bye ou bye
انا ماشي ليك يلا bye
انساي انساي
بللي شي نهار عرفتيني انساي
يلا bye ou bye
انسي انك شوفتيني وعرفتيني واتقابلنا
علي فكرة ناسي أسمك واليوم اللي فيه اتكلمنا
لو روحتي قولتلهم إني كنت في يوم حبيبك
محدش هيصدقك كله هيمشي ويسيبك
سلام مش هسلم كلام مش هتكلم
بتلعبي علي مين الأسطورة والمعلم
قمة الغباء إنك تفتكري إنك في بالي
ولا في خيالي
من الآخر
انساي انساي
بللي شي نهار عرفتيني انساي
يلا bye ou bye
انا ماشي ليك يلا bye
انساي انساي
بللي شي نهار عرفتيني انساي
يلا bye ou bye
انا ماشي ليك يلا bye
انساي انساي
بللي شي نهار عرفتيني انساي
يلا bye ou bye
انا ماشي ليك يلا bye
بلا بيك انا عايش حياتي كيف ما بغيت غير سيري وخليني
niveau ديالي ماشي ديالك صعيب تكوني بحالي valide
متسناينيش نكون معاك حيت عمرني درت للي بغيتي yeey
اه درت للي بغيتي yeey
أنا هرمي التليفون
واسيبها ترن ترن ترن
دي حاجة تجن تجن
ليل نهار بتزن تزن
أنا هرمي التليفون
واسيبها ترن ترن ترن
دي حاجة تجن تجن
ليل نهار بتزن تزن
أنا هرمي التليفون
واسيبها ترن ترن ترن
دي حاجة تجن تجن
ليل نهار بتزن تزن
أنا هرمي التليفون
خليك ناسي
انساي انساي
بللي شي نهار عرفتيني انساي
يلا bye ou bye
انا ماشي ليك يلا bye
انساي انساي
بللي شي نهار عرفتيني انساي
يلا bye ou bye
انا ماشي ليك يلا bye
Oud
A property of OUD
Sold to VENDU
الأسطورة والمعلم
انساي

كلمات أغنية “الأسطورة والمعلم” دويتو محمد رمضان وسعد المجرد فيديو كليب “إنساي” باللغة الأنجليزية

ترجمة أغنية “إنساي” الأسطورة والمعلم باللغة الأنجليزية :-

They’re not worth it, bro… They’re not worth it.

Forget about them.

Yalla (Let’s go)

Ensay (Forget it)

We’re Not Gonna’ Make it, That’s a Given from the Start

No Matter How Long We Last,

What Will Be the End?

Used to Turn a Blind Eye to Most of What You Did

But This Time

I’ll Stomp on My Heart.

I’ll Do As I Please,

It’ll Be Easy to Live Without You

You Wanna Forget? Forget.

and Let the Days Remind You.

I’ll Do As I Please,

It’ll Be Easy to Live without you

You Wanna Forget? Forget.

Just Forget it

Ensay (Forget it)

Ensay

Forget the Day You Met Me

Ensay

Yalla, Bye ou Bye

I’m Not Yours Anymore, Yalla Bye

Ensay

Ensay

Ensay

Ensay

Forget the Day You Met Me

Ensay (Forget it)

Yalla, Bye ou Bye

I’m Not Yours Anymore, Yalla Bye

Forget You Saw Me, Got to Know Me, And Forget We Met

By the Way, I Forgot Your Name, and Even the Day We Talked

If You Go Around Saying “One Day He Was Mine”

No One Would Believe You, They’ll All Leave, You’ll Be Left Behind

No More Greetings and There’s Nothing to Discuss

You Think You Can Play Us? We Are the Legend and the Boss

It Would Be Stupid of You to Think You’re that Much of a Loss

What I Mean is…

Ensay (Forget it)

Ensay

Forget the Day You Met Me

Ensay

Yalla, Bye ou Bye

I’m Not Yours Anymore, Yalla Bye

The Legend and The Boss

Ensay

Ensay

Forget the Day You Met Me

Ensay

Yalla, Bye ou Bye

I’m Not Yours Anymore, Yalla Bye

Ensay

Ensay

Ensay

Ensay

Forget the Day You Met Me

Yalla, Bye ou Bye

I’m Not Yours Anymore, Yalla Bye

Without You I’m Living My Life As I Please Just Leave Me Alone, Please

I’m on a Whole Other Level, You See Don’t Think It’s Easy to Be Me

Don’t Think It’s Easy to Be Me

Don’t Wait for Me to Be with You, Since When Do I Do What You Want Me to? Yeah

Do What You Want Me to, Yeey

Do What You Want Me to, Yeey

Do What You Want Me to, Yeey

What an Awful, Maddening Thing

All Day Long She Nags and Clings

I Will Just Throw My Phone,

Let it Ring, Ring, Ring

What an Awful, Maddening Thing

All Day Long She Nags and Clings

I Will Just Throw My Phone,

Let it Ring, Ring, Ring

What an Awful, Maddening Thing

All Day Long She Nags and Clings

I Will Just Throw My Phone,

Let it Ring, Ring, Ring

What an Awful, Maddening Thing

All Day Long She Nags and Clings

I Will Just Throw My Phone,

Just Forget it

Ensay

Ensay

Ensay

Ensay

Forget the Day You Met Me

Ensay

Yalla, Bye ou Bye

I’m Not Yours Anymore, Yalla Bye

Ensay

Ensay

Ensay

Forget the Day You Met Me

Ensay

Yalla, Bye ou Bye

I’m Not Yours Anymore, Yalla Bye

The Legend and The Boss

The Legend and The Boss

عن الكاتب

أحمد محمود

كاتب في موقع نجوم مصرية وعدد من المواقع الألكترونية الآخري ، أيضاً أعشق قراءة الآخبار العالمية وتغطيتها ، طالب بكلية الآداب جامعة الزقازيق بقسم اللغة الأنجليزية.

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