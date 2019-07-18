الأسطورة والمعلم … كلمات فيديو كليب دويتو محمد رمضان وسعد المجرد “إنساي”

قام النجم والفنان محمد رمضان برفع فيديو كليب دويتو له مع الفنان سعد المجرد بكليب جديد يحمل أسم “إنساي” والذي يجمع بينه وبين المعلم بأسم “الأسطورة والمعلم”، حيث يحكي الفيديو عن “طباخ” في مطعم فرنسي وهو “محمد رمضان” و “سعد المجرد” في هيئة “ويتر”، ويبدأ الفيديو كليب بظهور حبيبة محمد رمضان وهي برفقة رجل مليونير ويراها محمد رمضان ويزداد غضبة، بينما يظهر الفنان سعد المجرد ويري صديقة محمد رمضان مع الرجل الغني ويلاحظ غضب صديقه، ويخفف عليه غضبه وهو في صدمه، ويقول له سعد المجرد “مايستاهلوش ياخويا مايستاهلوش انساهم” وبينما هم جالسون علي شنطة سيارة، قفزوا من عليها ليرحلوا وفجأه! إندهشوا من أن شنطة السيارة فتحت تلقائياً، وذهبوا ليروا ما فيها، ليجدوا أن شنطة السيارة بها 3 شنط سوداء من بينهم شنطة مفتوحة وبها مبالغ طائلة، ويقفزون إلي السيارة ويذهبون بها فوراً، وفي بداية الفيديو كليب أغنية إنساي يظهر الفنان محمد رمضان “الأسطورة” و الفنان سعد المجرد “المعلم” وهم يستمتعون بكونهم أغنياء.
كلمات أغنية إنساي محمد رمضان وسعد المجرد “الأسطورة والمعلم” باللغة العربية
نعرض لكم كلمات أغنية فيديو كليب إنساي الأسطورة والمعلم باللغة العربية:-
كلمات أغنية إنساي محمد رمضان وسعد المجرد
ما يستاهلوش ياخويا مايستاهلوش
إنساهم
يلا
Trunk Opens
إنساي
مش هنكمل أنا عارف من الأول
مهما نطول
هتكون أخرتها ايه ؟!
كنت متعود أسمع وأفوت
بس المره دي
قلبي هدوس عليه
easy نعيش بلا بيك
خليك ناسي
الأيام تدور وتوريك
غندير للي فراسي
easy نعيش بلا بيك
خليك ناسي
انساي انساي
بللي شي نهار عرفتيني انساي
يلا bye ou bye
انا ماشي ليك يلا bye
انساي انساي
بللي شي نهار عرفتيني انساي
يلا bye ou bye
انسي انك شوفتيني وعرفتيني واتقابلنا
علي فكرة ناسي أسمك واليوم اللي فيه اتكلمنا
لو روحتي قولتلهم إني كنت في يوم حبيبك
محدش هيصدقك كله هيمشي ويسيبك
سلام مش هسلم كلام مش هتكلم
بتلعبي علي مين الأسطورة والمعلم
قمة الغباء إنك تفتكري إنك في بالي
ولا في خيالي
من الآخر
انساي انساي
بللي شي نهار عرفتيني انساي
يلا bye ou bye
انا ماشي ليك يلا bye
انساي انساي
بللي شي نهار عرفتيني انساي
يلا bye ou bye
انا ماشي ليك يلا bye
انساي انساي
بللي شي نهار عرفتيني انساي
يلا bye ou bye
انا ماشي ليك يلا bye
بلا بيك انا عايش حياتي كيف ما بغيت غير سيري وخليني
niveau ديالي ماشي ديالك صعيب تكوني بحالي valide
متسناينيش نكون معاك حيت عمرني درت للي بغيتي yeey
اه درت للي بغيتي yeey
أنا هرمي التليفون
واسيبها ترن ترن ترن
دي حاجة تجن تجن
ليل نهار بتزن تزن
أنا هرمي التليفون
واسيبها ترن ترن ترن
دي حاجة تجن تجن
ليل نهار بتزن تزن
أنا هرمي التليفون
واسيبها ترن ترن ترن
دي حاجة تجن تجن
ليل نهار بتزن تزن
أنا هرمي التليفون
خليك ناسي
انساي انساي
بللي شي نهار عرفتيني انساي
يلا bye ou bye
انا ماشي ليك يلا bye
انساي انساي
بللي شي نهار عرفتيني انساي
يلا bye ou bye
انا ماشي ليك يلا bye
Oud
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Sold to VENDU
الأسطورة والمعلم
انساي
كلمات أغنية “الأسطورة والمعلم” دويتو محمد رمضان وسعد المجرد فيديو كليب “إنساي” باللغة الأنجليزية
ترجمة أغنية “إنساي” الأسطورة والمعلم باللغة الأنجليزية :-
They’re not worth it, bro… They’re not worth it.
Forget about them.
Yalla (Let’s go)
Ensay (Forget it)
We’re Not Gonna’ Make it, That’s a Given from the Start
No Matter How Long We Last,
What Will Be the End?
Used to Turn a Blind Eye to Most of What You Did
But This Time
I’ll Stomp on My Heart.
I’ll Do As I Please,
It’ll Be Easy to Live Without You
You Wanna Forget? Forget.
and Let the Days Remind You.
I’ll Do As I Please,
It’ll Be Easy to Live without you
You Wanna Forget? Forget.
Just Forget it
Ensay (Forget it)
Ensay
Forget the Day You Met Me
Ensay
Yalla, Bye ou Bye
I’m Not Yours Anymore, Yalla Bye
Ensay
Ensay
Ensay
Ensay
Forget the Day You Met Me
Ensay (Forget it)
Yalla, Bye ou Bye
I’m Not Yours Anymore, Yalla Bye
Forget You Saw Me, Got to Know Me, And Forget We Met
By the Way, I Forgot Your Name, and Even the Day We Talked
If You Go Around Saying “One Day He Was Mine”
No One Would Believe You, They’ll All Leave, You’ll Be Left Behind
No More Greetings and There’s Nothing to Discuss
You Think You Can Play Us? We Are the Legend and the Boss
It Would Be Stupid of You to Think You’re that Much of a Loss
What I Mean is…
Ensay (Forget it)
Ensay
Forget the Day You Met Me
Ensay
Yalla, Bye ou Bye
I’m Not Yours Anymore, Yalla Bye
The Legend and The Boss
Ensay
Ensay
Forget the Day You Met Me
Ensay
Yalla, Bye ou Bye
I’m Not Yours Anymore, Yalla Bye
Ensay
Ensay
Ensay
Ensay
Forget the Day You Met Me
Yalla, Bye ou Bye
I’m Not Yours Anymore, Yalla Bye
Without You I’m Living My Life As I Please Just Leave Me Alone, Please
I’m on a Whole Other Level, You See Don’t Think It’s Easy to Be Me
Don’t Think It’s Easy to Be Me
Don’t Wait for Me to Be with You, Since When Do I Do What You Want Me to? Yeah
Do What You Want Me to, Yeey
Do What You Want Me to, Yeey
Do What You Want Me to, Yeey
What an Awful, Maddening Thing
All Day Long She Nags and Clings
I Will Just Throw My Phone,
Let it Ring, Ring, Ring
What an Awful, Maddening Thing
All Day Long She Nags and Clings
I Will Just Throw My Phone,
Let it Ring, Ring, Ring
What an Awful, Maddening Thing
All Day Long She Nags and Clings
I Will Just Throw My Phone,
Let it Ring, Ring, Ring
What an Awful, Maddening Thing
All Day Long She Nags and Clings
I Will Just Throw My Phone,
Just Forget it
Ensay
Ensay
Ensay
Ensay
Forget the Day You Met Me
Ensay
Yalla, Bye ou Bye
I’m Not Yours Anymore, Yalla Bye
Ensay
Ensay
Ensay
Forget the Day You Met Me
Ensay
Yalla, Bye ou Bye
I’m Not Yours Anymore, Yalla Bye
The Legend and The Boss
The Legend and The Boss
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