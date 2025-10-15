الأرصاد.. طقس خريفي مائل للبرودة ليلًا والصباح الباكر وتحذير من ارتداء الملابس الصيفية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، مشيرة إلى أن البلاد تشهد طقسًا خريفيًا مائلًا للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، وحارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يميل للبرودة في الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة، لافتة إلى أن درجات الحرارة في القاهرة الكبرى تتراوح بين 28 درجة مئوية للعظمى و19 درجة للصغرى.

ونصحت الأرصاد المواطنين بضرورة تجنب ارتداء الملابس الصيفية خلال هذه الفترة، وارتداء ملابس خريفية خاصة للأطفال أو اصطحاب جاكيت خفيف خلال ساعات الليل والصباح الباكر لتفادي الإصابة بنزلات البرد، مؤكدة أن هذه الفترة من العام تتسم بتقلبات جوية واضحة بين النهار والليل.

كما حذرت الهيئة من تكون الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، والتي قد تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، مع نشاطًا للرياح على مناطق من خليج السويس، بسرعة تتراوح بين 40 إلى 60 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

وأضافت الهيئة أن فرص سقوط أمطار خفيفة قائمة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية، وأخرى على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتكون هذه الأمطار خفيفة وغير مؤثرة على النشاط اليومي.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025