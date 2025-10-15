أخبار مصر

الأرصاد.. طقس خريفي مائل للبرودة ليلًا والصباح الباكر وتحذير من ارتداء الملابس الصيفية

اميرة محمد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، مشيرة إلى أن البلاد تشهد طقسًا خريفيًا مائلًا للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، وحارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يميل للبرودة في الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة، لافتة إلى أن درجات الحرارة في القاهرة الكبرى تتراوح بين 28 درجة مئوية للعظمى و19 درجة للصغرى.

ونصحت الأرصاد المواطنين بضرورة تجنب ارتداء الملابس الصيفية خلال هذه الفترة، وارتداء ملابس خريفية خاصة للأطفال أو اصطحاب جاكيت خفيف خلال ساعات الليل والصباح الباكر لتفادي الإصابة بنزلات البرد، مؤكدة أن هذه الفترة من العام تتسم بتقلبات جوية واضحة بين النهار والليل.

كما حذرت الهيئة من تكون الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، والتي قد تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، مع نشاطًا للرياح على مناطق من خليج السويس، بسرعة تتراوح بين 40 إلى 60 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

وأضافت الهيئة أن فرص سقوط أمطار خفيفة قائمة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية، وأخرى على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتكون هذه الأمطار خفيفة وغير مؤثرة على النشاط اليومي.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025

المدينةالعظمى (°م)الصغرى (°م)
القاهرة2819
العاصمة الإدارية2819
6 أكتوبر2919
بنها2819
دمنهور2718
طنطا2719
دمياط2721
بورسعيد2721
الإسماعيلية2917
السويس2917
رفح2818
رأس سدر3022
نخل2716
كاترين2311
الطور3121
طابا3019
شرم الشيخ3124
الإسكندرية2718
بلطيم2619
مطروح2617
السلوم2716
سيوة3017
رأس غارب3324
الغردقة3322
سفاجا3322
مرسى علم3223
شلاتين3325
حلايب3023
أبو رماد3023
رأس حدربة3023
الفيوم3017
بني سويف3017
المنيا2917
أسيوط2917
سوهاج3018
قنا3419
الأقصر3721
أسوان3823
الوادي الجديد3721
أبو سمبل3824

 

عن الكاتب:
اميرة محمد

كاتبة ومحررة في عدة مواقع إخبارية، حاصلة على ليسانس آداب، أهوى القراءة، وشغوفة بالكتابة والتدوين، ومتابعة دؤوبة للأخبار العربية والعالمية.


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.