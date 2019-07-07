الأرصاد| حالة الطقس اليوم الأثنين 8/7/2019 تشهد ارتفاع معدلات درجات الحرارة والرطوبة في جميع الأنحاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في مصر والدرجات الحرارة المتوقعة ليوم الأثنين الموافق 8 يوليو 2019، ويتابع المواطنين حالة الطقس لمعرفة درجات الحرارة وحالة الجو قبل السفر والخروج من المنزل سواء للعمل أو التنزه في فصل الصيف، ونعرض لكم بيان تفصيلي بحالة الطقس في مصر نهاراً وليلا وبيان بدرجات الحرارة والرطوبة المتوقعة وحركة الرياح ودرجات الحرارة الملموسة في تقرير مبسط حصري لموقع نجوم مصرية.

حالة الطقس في مصر اليوم

تشهد جمهورية مصر العربية حالة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة منذ بداية فصل الصيف، وكانت قد شهدت البلاد موجة شديدة الحرارة انتهت الاسبوع الماضي لتعود درجات الحرارة مرة أُخرى إلى معدلاتها الطبيعية، ومن ثن تعود درجات الحرارة في الارتفاع مرة أُخرى وتسجل على القاهرة والوجه البحري 38 درجة مئوية وتزيد عن 40 درجة في صعيد مصر، ويكون الطقس أقل حرارة على السواحل الشمالية مع ارتفاع درجات الرطوبة في الجو مما يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة وإليكم بيان بدرجات الحرارة على المحافظات:

درجات الحرارة المتوقعة

المحافظة العظمى الصغرى المحافظة العظمى الصغرى القاهرة 38 22 المحلة 36 22 الجيزة 38 23 المنصورة 37 22 الشرقية 39 23 دمنهور 35 22 بورسعيد 32 25 الاسكندرية 30 25 الاسماعيلية 37 24 شرم الشيخ 35 30 السويس 37 26 اسوان 40 31 طنطا 38 22 الاقصر 40 29

درجات الرطوبة المتوقعة

ترتفع درجات الرطوبة على السواحل الشمالية وتكون بنسبة أقل على القاهرة والوجه البحري مما يزيد من الشعور بدرجات الحرارة على السواحل الشمالية وإليكم بيان بنسبة الرطوبة المتوقعة على المحافظات:

درجات الحرارة الملموسة

نعرض لكم بيان بدرجات الحرارة الملموسة على المحافظات وهي مزيج بين درجات الحرارة والرطوبة، وربما تكون درجات الحرارة الطبيعية أقل ولكن مع ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد الشعور بالحرارة فتكون درجات الحرارة الملموسة على المحافظات والتي تختلف عن الدرجات الطبيعية:

حركة الرياح

تكون حركة الرياح خفيفة السرعة ومختلفة الاتجاهات تنشط فقط على منطقة جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق الصحراوية وإليكم بيان حركة الرياح واتجاهاتها في المحافظات:

تحذير هيئة الأرصاد الجوية

تحذر هيئة الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترة الظهيرة، وتبه على المصيفين على الشواطئ العامة بضرورة الالتزام بعدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة في الوقت بين الساعة 12:00 ظهراً حتى الساعة 3:00 عصراً تفاديا للتعرض لمخاطر أشعة الشمس الضارة، مع ضرورة ارتداء النظارات الشمسية واستخدام المظلات في فترة الظهيرة.