الأرصاد تُعلن موعد سقوط الأمطار بغزارة وموعد تغيير ملابس الصيف

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن موعد بداية فصل الخريف، وانتهاء فصل الصيف رسمياً، حيث أكد الدكتور ابراهيم عطا رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن فصل الخريف يبدأ رسميا في 23 سبتمبر 2019 مع بداية الاسبوع المُقبل.







موعد سقوط الأمطار على المُحافظات

أكدت هيئة الأرصاد الجوية ان حالة الطقس تبدأ في الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة مع بداية فصل الخريف، وأكدت أن سقوط الأمطار يكون بعد مرور شهر من بداية فصل الخريف فتتساقط الأمطار على الوجه البحري والقاهرة بداية من منتصف أكتوبر 2019 وتختلف درجات الحرارة كثيراً في هذا التوقيت فيكون الطقس قارس البرودة.







موعد تغيير الملابس الصيفية

أكدت الهيئة العامة للأرصاد أنه يمكن للمواطنين ارتداء الملابس الصيفية حتى منتصف شهر أكتوبر، وبعد ذلك يتم تبديل الملابس الصيفية بالملابس الثقيلة واصطحاب الجاكيت في الاوقات المُتأخرة من الليل لشدة البرودة واحتمالية سقوط الأمطار بشكل كبير.

أمطار الاسكندرية

شهدت الاسكندرية على مدار الايام الماضية حالات مطر كثيفة، وذلك بسبب تغيير في التوزيعات والتغييرات الضغطية في طبقات الجو العليا، ونفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية مُصطلح النوة بعدما أطلق المواطنون على حالة الطقس بهذا الاسم الذي لا تعترف به الهيئة العامة للأرصاد.