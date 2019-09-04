الأرصاد توضح حقيقة تعرض البلاد لموجات باردة وسيول خلال سبتمبر

انتشرت فى الأيام القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعى شائعة عن موجات باردة من المحتمل ان تضرب البلاد خلال شهر سبتمبر الجارى، وأوضح الدكتور “أحمد عبدالعال” رئيس هيئة الأرصاد الجوية حقيقة الشائعة، حيث قال بأنه لا صحة لما انتشر على مواقع السوشيال ميديا الأيام الماضية عن تحذيرات من موجات باردة خلال سبتمبر الجارى، وأضاف بانه من المتوقع حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية نهاية الشهر نظراً لدخول فصل الخريف، مع توقع سيول خريفية، وليس شتوية.







وعن طقس غد الخميس، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نشرتها اليومية عن حالة الطقس المتوقعة عن الغد الموافق 5 سبتمبر 2019 ولمدة 24 ساعة.

حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار ورطب على القاهرة والوجه البحرى وحتى شمال الصعيد، ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً لطيف ليلاً، بينما تقل الشبورة المائية فى الصباح على بعض المناطق من شمال البلاد، مع ظهور للسحب المنخفضة على السواحل الشمالية، وعن حالة الرياح فأغلبها شمالية غربية معتدلة، وتنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية فى تلك المناطق.







درجات الحرارة المتوقعة غداً الخميس 5 سبتمبر 2019:







القاهرة : الصغرى 24 والعظمى 36.

الاسكندرية : الصغرى 23 والعظمى 32.







بورسعيد : الصغرى 25 والعظمى 31.

الزقازيق : الصغرى 24 والعظمى 36.

السويس : الصغرى 23 والعظمى 35.

طابا : الصغرى 25 والعظمى 33.

شرم الشيخ : الصغرى 28 والعظمى 38.

بنى سويف : الصغرى 24 والعظمى 36.

أسوان : الصغرى 27 والعظمى 40.