الأرصاد توضح حالة الطقس 6 أيام في مصر وزيادة الحرارة حتى 44 في بعض المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية حالة الطقس 6 أيام المتوقعة من السبت 20 أغسطس 2022 وحتى 25 من أغسطس الجاري، حيث أصدرت بيان حالة الطقس المتوقعة من قبل الادارة العامة للتنبؤات والانذار المبكر، وجاءت التوقعات باستمرار زيادة الرطولة على مدار اليوم، وهو ما يشعر الفرد بارتفاع درجات الحرارة بقيم متراوح بين درجتين وأربعة درجات مئوية، في السطور التالية نوضح تفاصيل حالة الطقس 6 أيام في مصر.

حالة الطقس 6 أيام

أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية إلى توقعات بالطقس الشديد الحرارة والرطب في ساعات النهار على الوجه البحر، وعلى القاهرة الكبرى، كذلك السواحل الشمالية الشرقية، وجنوب البلاد، وجنوب سيناء.

كما تتوقع الأرصاد الجوية الطقس الحار الرطب على السواحل الشمالية الغربية.

بالإضافة إلى الطقس المائل للحرارة الرطب في ساعات الليل على السواحل الشمالية، والحار الرطب على جميع الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة

تأتي الظواهر الجوية المتوقعة عن حالة الطقس 6 أيام على النحو التالي:

تكوّن الشبورة المائية الخفيفة في الساعات الصباحية الباكرة من اليوم، وحتى الساعة السادسة صباحًا على الطرق التي تقترب من المسطحات المائية، وعلى الطرق السريعة والطرق الزراعية التي تؤدي من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، وكذلك مدن القناة والسواحل الشمالية.

الرياح تنشط على بعض المناطق بالسواحل الشمالية الغربية وعلى جنوب سيناء على مدد متقطعة.

كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية توفر فرص لتساقط الأمطار الخفيفة بنسبة 20% تقريبًا على كل من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 20 أغسطس

القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 39

السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35

جنوب سيناء: العظمى 38 والمحسوسة 41

شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 40

جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 21 أغسطس

القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 38

السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35

جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 42

شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 40

جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 42

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 22 أغسطس

القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 39

السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34

جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 41

شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 40

جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 23 أغسطس

القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 38

السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 35

جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43

شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 41

جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 24 أغسطس

القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 38

السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34

جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 43

شمال الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 42

جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 25 أغسطس