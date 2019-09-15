الأرصاد تكشف عن حالة الطقس في أول أيام الخريف وفرص لسقوط الأمطار والسيول على بعض المناطق

كشف رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات الدكتور ابراهيم عطا عن حالة الطقس في أول أيام الخريف، وخلال الأسابيع القليلة القادمة، إذ من المتوقع أن يحدث تراجع تدريجي في درجات الحرارة وكذلك نسب الرطوبة، كما أن هناك فرصًا لسقوط الأمطار في بعض المناطق، والتي قد تصل إلى حد السيول في مناطق أخرى، فتابعوا معنا السطور القادمة للتعرف على المناطق المتوقع فيه سقوط الأمطار، وكذلك مناطق السيول في جمهورية مصر العربية.







حالة الطقس في الخريف







أكد “عطا” أن فصل الخريف في مصر تحديدًا و فصل الربيع، إذ أن الجو به يكون لطيفً ومنعشًا، عكس فصل الربيع في مصر، والذي تنطلق فيها رياخ الخماسين المحملة بالرمال والأتربة، ولكن فصل الخريف والمقرر له أن يبدأ 23 سبتمبر القادم لن تنجو فيه بعض المناطق من الأمطار والسيول.

إذ من المتوقع أن تسقط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظة الغربية، كما أن درجات الحرارة لن تعود إلى الارتفاع مجددًا خلال الفترة القادمة، كما أنه من المتوقع سقوط أمطار رعدية قد تصل إلى حد السيول في مناطق سلاسل البحر الأحمر وشمال سيناء.

وجدير بالذكر أن فصل الخريف هو فصل السيول على بعض المحافظات والمناطق التي تسقط فيها السيول كل عام، وإذا مرّ فصل الخريف بسلام على تلك المناطق، فلن تسقط سيول على تلك المناطق، بل ستكون هناك أمطارًا عادية تتراوح شدتها من خفيفة إلى شديدة.