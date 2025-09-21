الأرصاد: تقلبات جوية مرتقبة مع حلول فصل الخريف 2025

غدا الاثنين 22 سبتمبر 2025 هو بداية فصل الخريف، الذي يستمر مدة ثلاثة أشهر، وينتهي في 20 مارس، ليبدأ فصل الربيع في 21 مارس من كل عام.

وعلى الرغم مما هو معروف عن فصل الخريف بأنه فصل التقلبات الجوية، إلا أنه الفصل المفضل عند الكثيرين، حيث تنخفض درجات الحرارة بعد انقضاء فصل الصيف الساخن، ويصبح الجو في مجمله لطيفا معتدلا، ومناسب للعديد من الأنشطة.

توقعات هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس في فصل الخريف

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن ملامح التغير المناخي المحتملة في فصل الخريف بانخفاض نسبي في درجات الحرارة، قد ترتفع أحيانا في بعض المناطق في بداية فصل الخريف.

تكون الشبورة المائية في بعض المناطق

أشارت هيئة الأرصاد الجوية أيضا إلى احتمال تكون الشبورة المائية بشكل مكثف في الساعات الأولى من الصباح على بعض المناطق في شمال البلاد تمتد حتى القاهرة الكبرى وتصل حتى شمال الصعيد.

وفي هذا الصدد توجه هيئة الأرصاد تحذيرا للسائقين على الطرق المفتوحة لتوخي الحذر وتجنب السرعة المفرطة.

توقع حدوث منخفضات جوية وسيول

من جهة أخرى ترصد الهيئة احتمالات تعرض البلاد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يتسبب في عدم استقرار الأحوال الجوية، ويكون مصحوبا بسقوط أمطار، حيث تتكاثف السحب وتنشط العواصف الرعدية على مناطق متفرقة من البلاد.

تأثر البحر الأحمر وجنوب سيناء بمنخفض السودان الموسمي

من المتوقع أيضا أن يتأثر جنوب البلاد وساحل البحر الأحمر بامتداد منخفض السودان الموسمي الذي يتبعه سقوط أمطار غزيرة قد تتحول إلى سيول خاصا على المناطق الجبلية بالبحر الأحمر.

الأرصاد الجوية تتابع حالة الطقس بانتظام وترسل نشراتها للمواطنين

وكما هو معتاد تواصل هيئة الرصاد متابعة الحالة الجوية للبلاد وترسل تقاريرها بانتظام، كما تقوم بإصدار التحذيرات اللازمة للمواطنين في حال تعرض البلاد لأي أحوال استثنائية قبل حدوثها في الوقت المناسب.

وتدعو الهيئة المواطنين إلى متابعة هذه التقارير بكل دقة واهتمام، والالتزام بالتعليمات الواردة بها من أجل الصالح العام.

