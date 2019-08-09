الأرصاد تعلن حالة الطقس في مصر يوم عرفة وبيان بدرجات الحرارة والرطوبة المتوقعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في مصر يوم عرفة الموافق السبت 10/8/2019 م والتاسع من ذو الحجة 1440هـ، وتشهد حالة الطقس ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يصاحبه ثبات نسبي في نسبة الرطوبة والتي تقل عن الأيام السابقة ليسود طقس معتدل نسبياً مائل للحرارة في فترة الظهيرة على الوجه البحري والقاهرة وأليكم بيان تفصيلي لحالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة المتوقعة ونسبة الرطوبة.

حالة الطقس في مصر

يسود طقس مُعتدل نسبيا على مُحافظات الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة في فترة الظهيرة وتشهد السواحل الشمالية طقس مُشمس في الظهيرة مع انخفاض درجات الحرارة وارتفاع طفيف في نسبة الرطوبة ولم تتخطى درجات الحرارة حاجز 40 درجة إلا على أسوان فتمثل درجة الحرارة العظمى 40 درجة مئوية مع انخفاض الرطوبة ويعتبر الطقس مُعتدل بالنسبة لنفس الأيام في هذا الشهر من العام الماضي وإليكم بيان الحرارة بالدرجات.

درجات الحرارة المتوقعة

المحافظة العظمى الصغرى المحافظة العظمى الصغرى القاهرة 38 22 المحلة 36 21 الجيزة 37 22 المنصورة 37 20 الشرقية 38 21 دمنهور 36 20 بورسعيد 31 25 الاسكندرية 28 24 الاسماعيلية 36 24 شرم الشيخ 35 30 السويس 36 25 اسوان 40 30 طنطا 38 20 الاقصر 39 29 أسيوط 38 26 الفيوم 38 24

ومن خلال تقرير درجات الحرارة يتبين ان الحرارة لن تصل إلى أكثر من 40 درجة، وتتحكم نسبة الرطوبة في الشعور بدرجات الحرارة ولذلك نقدم لكم نسبة الرطوبة على الخريطة لمعرفة طبيعة حالة الطقس في يوم عرفة أعاده الله عليكم بالخير.

نسبة الرطوبة

وترتفع نسبة الرطوبة على الوجه البحري لتسجل أكثر من 90% وتصل في القاهرة إلى 85% وتنخفض في محافظات الصعيد إلى 65%.