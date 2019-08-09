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الأرصاد تعلن حالة الطقس في مصر يوم عرفة وبيان بدرجات الحرارة والرطوبة المتوقعة

كتب أحمد عريبهفي آخر تحديث
الأرصاد تعلن حالة الطقس في مصر يوم عرفة وبيان بدرجات الحرارة والرطوبة المتوقعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في مصر يوم عرفة الموافق السبت 10/8/2019 م والتاسع من ذو الحجة 1440هـ، وتشهد حالة الطقس ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يصاحبه ثبات نسبي في نسبة الرطوبة والتي تقل عن الأيام السابقة ليسود طقس معتدل نسبياً مائل للحرارة في فترة الظهيرة على الوجه البحري والقاهرة وأليكم بيان تفصيلي لحالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة المتوقعة ونسبة الرطوبة.

حالة الطقس في مصر

يسود طقس مُعتدل نسبيا على مُحافظات الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة في فترة الظهيرة وتشهد السواحل الشمالية طقس مُشمس في الظهيرة مع انخفاض درجات الحرارة وارتفاع طفيف في نسبة الرطوبة ولم تتخطى درجات الحرارة حاجز 40 درجة إلا على أسوان فتمثل درجة الحرارة العظمى 40 درجة مئوية مع انخفاض الرطوبة ويعتبر الطقس مُعتدل بالنسبة لنفس الأيام في هذا الشهر من العام الماضي وإليكم بيان الحرارة بالدرجات.

درجات الحرارة المتوقعة

المحافظةالعظمىالصغرىالمحافظةالعظمىالصغرى
القاهرة3822المحلة3621
الجيزة3722المنصورة3720
الشرقية3821دمنهور3620
بورسعيد3125الاسكندرية2824
الاسماعيلية3624شرم الشيخ3530
السويس3625اسوان4030
طنطا3820الاقصر3929
أسيوط3826الفيوم3824

ومن خلال تقرير درجات الحرارة يتبين ان الحرارة لن تصل إلى أكثر من 40 درجة، وتتحكم نسبة الرطوبة في الشعور بدرجات الحرارة ولذلك نقدم لكم نسبة الرطوبة على الخريطة لمعرفة طبيعة حالة الطقس في يوم عرفة أعاده الله عليكم بالخير.

نسبة الرطوبة

حالة الطقس
نسبة الرطوبة المتوقعة

 

وترتفع نسبة الرطوبة على الوجه البحري لتسجل أكثر من 90% وتصل في القاهرة إلى 85% وتنخفض في محافظات الصعيد إلى 65%.

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عن الكاتب

أحمد عريبه

أحمد عريبة، شاب مصري من محافظة الاسماعيلية أعمل مسوق الكترونى ومصمم مواقع الانترنت ومحرر المحتوى العربى على نجوم مصرية .

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