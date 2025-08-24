أخبار مصر

الأرصاد تحذر والقاهرة 37 درجة في الظل وتناشد المواطنين عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس

أحمد مراد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية من ارتفاع درجة الحرارة المفاجئ على غالبية أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى في محافظة القاهرة ستصل إلى 37 درجة في الظل، وناشدت المواطنين عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وكشفت الأرصاد الجوية أن ارتفاع درجات الحرارة الطفيف والمؤقت قد يستمر اليوم على أغلب محافظات مصر.

ويشهد اليوم الأحد 24 أغسطس، ارتفاع درجة الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة، رطب نهارا، وحار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلا ورطب في الصباح الباكر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

المدينةالعظمى (°م)الصغرى (°م)
القاهرة3726
الإسكندرية3324
مطروح3125
سوهاج4226
قنا4428
أسوان4430

وتوقع الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، أن تكون هناك سحب منخفضة صباحا على مناطق شمال البلاد حتى حدود القاهرة الكبرى، والتي قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف يعمل على تلطيف الجو.

وبالنسبة للملاحة في البحر الأحمر وخليج السويس، فقد جاءت توقعات الأرصاد بحدث اضطراب في حركة الملاحة على بعض المناطق في خليج السويس وشواطئ البحر الأحمر، كما ستكون سرعة الرياح بين 60- 40 كم/ الساعة، وسيكون ارتفاع الأمواج من 2-3 متر.

أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.


