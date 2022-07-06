الأرصاد تحذر من طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة خلال عيد الأضحى، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في جمهورية مصر عن توقعات حالة الطقس في الأيام القادمة وخصوصا خلال عيد الأضحى المبارك ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 6 يوليو وحتى يوم الخميس الموافق 14 يوليو آخر أيام عيد الأضحى، فمن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة مصحوبة برطوبة عالية خلال فترة النهار في مدينة القاهرة وجنوب سيناء والمناطق الجنوبية في البلاد ويكون الطقس معتدل الحرارة ورطب ليلا في كافة مناطق الجمهورية، وأضاف خبير الأرصاد الجوية في مصر الأستاذ وحيد سعودي أن هناك احتمالات كبيرة لسقوط الأمطار خلال أيام العيد في منطقة وسط وجنوب الصعيد.

حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى في مصر

تابعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى ووضحت للمواطنين أن الارتفاع الشديد في الحرارة أمر طبيعي ويحدث كل عام في الشهر ذاته والذي يتزامن مع موعد عيد الأضحى، وكشفت أن هناك نشاط ملحوظ للرياح سيكون في منطقة سلاسل جبال البحر الأحمر وفي محافظة الصعيد تحديدا، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة لتصل إلى نسبة 85 بالمئة في مناطق القاهرة الكبرى كما وأكدت على وجود شبورة مائية خلال الأسبوع المقبل خلال فترة الصباح الباكر في مناطق القاهرة والطرق المؤدية إليها كما وتعد مدن القناة والسواحل الشمالية والوجه البحري من أكثر المناطق المعرضة للشبورة المائية والضباب في الصباح.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك في أنحاء البلاد كالآتي:

في منطقة القاهرة والبحري 38 نهارا 24 ليلا.

أما في المناطق الساحلية تكون 34 نهارا و23 ليلا.

وتصل درجات الحرارة في جنوب سيناء إلى 41 نهارا و27 ليلا.

في مناطق شمال الصعيد 40 نهارا و24 ليلا.

وتبلغ في جنوب الصعيد 42 نهارا و27 ليلا.

نصائح مهمة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة أيام العيد

بعد أن كشفت الأرصاد عن ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة خلال أيام عيد الأضحى هناك بعض النصائح للمواطنين تخفف عنهم الحرارة والرطوبة وقضاء وقت ممتع خلال العيد ومن ضمن النصائح: