أخبار مصر

الأرصاد تحذر من طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة خلال عيد الأضحى

إيناس المصري

الأرصاد تحذر من طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة خلال عيد الأضحى، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في جمهورية مصر عن توقعات حالة الطقس في الأيام القادمة وخصوصا خلال عيد الأضحى المبارك ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 6 يوليو وحتى يوم الخميس الموافق 14 يوليو آخر أيام عيد الأضحى، فمن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة مصحوبة برطوبة عالية خلال فترة النهار في مدينة القاهرة وجنوب سيناء والمناطق الجنوبية في البلاد ويكون الطقس معتدل الحرارة ورطب ليلا في كافة مناطق الجمهورية، وأضاف خبير الأرصاد الجوية في مصر الأستاذ وحيد سعودي أن هناك احتمالات كبيرة لسقوط الأمطار خلال أيام العيد في منطقة وسط وجنوب الصعيد.

الأرصاد-تحذر-من-طقس-شديد-الحرارة
الأرصاد-تحذر-من-طقس-شديد-الحرارة
الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة خلال عيد الأضحى في مصر

حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى في مصر

كروت معايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2022 للأهل والأصدقاء

برقيات وتهاني العيد الكبير 1443 هـ تحميل صور وخلفيات عيد الأضحى 2022

تابعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى ووضحت للمواطنين أن الارتفاع الشديد في الحرارة أمر طبيعي ويحدث كل عام في الشهر ذاته والذي يتزامن مع موعد عيد الأضحى، وكشفت أن هناك نشاط ملحوظ للرياح سيكون في منطقة سلاسل جبال البحر الأحمر وفي محافظة الصعيد تحديدا، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة لتصل إلى نسبة 85 بالمئة في مناطق القاهرة الكبرى كما وأكدت على وجود شبورة مائية خلال الأسبوع المقبل خلال فترة الصباح الباكر في مناطق القاهرة والطرق المؤدية إليها كما وتعد مدن القناة والسواحل الشمالية والوجه البحري من أكثر المناطق المعرضة للشبورة المائية والضباب في الصباح.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك في أنحاء البلاد كالآتي:

  • في منطقة القاهرة والبحري 38 نهارا 24 ليلا.
  • أما في المناطق الساحلية تكون 34 نهارا و23 ليلا.
  • وتصل درجات الحرارة في جنوب سيناء إلى 41 نهارا و27 ليلا.
  • في مناطق شمال الصعيد 40 نهارا و24 ليلا.
  • وتبلغ في جنوب الصعيد 42 نهارا و27 ليلا.
الأرصاد-تحذر-من-طقس-شديد-الحرارة
نصائح لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة أيام العيد في مصر

نصائح مهمة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة أيام العيد

بعد أن كشفت الأرصاد عن ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة خلال أيام عيد الأضحى هناك بعض النصائح للمواطنين تخفف عنهم الحرارة والرطوبة وقضاء وقت ممتع خلال العيد ومن ضمن النصائح:

  • شرب كميات كافية من السوائل وخصوصا الماء ويفضل اصطحاب زجاجة مائية بشكل مستمر.
  • أخذ الحيطة والحذر خلال السفر البري وذلك لتجنب حوادث السير التي تكون بسبب وجود شبورة مائية تظلل الطريق.
  • تجنب الخروج من البيت في فترة الظهيرة والتعرض لأشعة الشمس المباشرة.
  • ارتد قبعة كبيرة ونظارة شمسية لحمايتك من أشعة الشمس الشديدة.
  • استخدام كريمات واقي الشمس على البشرة وذلك لحمايتها من الأشعة الفق بنفسجية ومن الضروري أن يكون مناسب لنوع البشرة.
  • ارتداء الملابس القطنية الباردة ويفضل الابتعاد عن الألوان الغامقة واختيار الألوان الفاتحة كالأبيض.
  • تجنب المشي في وقت الظهيرة والالتزام بمناطق الظل بعيدا عن أشعة الشمس.
إيناس المصري

حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام وأعمل في الصحافة الإلكترونية منذ 4 سنوات تقريباً وأقوم بتغطية أخبار الفن ونجوم المجتمع، أعمل في موقع نجوم مصرية لانه من اكثر المواقع حرصا على تقديم الاخبار بمصداقية تامة، من أفضل هواياتي كتابة الشعر والخواطر، متزوجة وأم لآربعة أولاد، وهم أغلى ما لدي في الحياة، أصولي فلسطينية ولكني مصرية الجنسية والهوى.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.