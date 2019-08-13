الأرصاد تحذر من طقس الغد والرطوبة تصل ل 85%

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غداً الأربعاء ولمدة 24 ساعة، حيث يسود البلاد طقس شديد الحرارة على جميع أنحاء البلاد بينما يكون مائلاً للحرارة على السواحل الشمالية، ويكون الطقس لطيف نهاراً، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية فى المناطق الشمالية من البلاد، مع ظهور بعض السحب المنخفضة شمالاً، وكذلك فى جنوب البلاد التى يصحبها سقوط أمطار على حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر، كما تشهد البلاد رياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

بيان بدرجات الحرارة اليوم الأربعاء:

القاهرة : الصغرى 26 والعظمى 39

الاسكندرية : الصغرى 23 والعظمى 34

مرسى مطروح : الصغرى 21 والعظمى 31

السويس : الصغرى 24 والعظمى 39

المنيا : الصغرى 25 والعظمى 40

أسوان : الصغرى 28 والعظمى 42

من جهة أخرى صرّحت الدكتورة “إيمان شاكر” وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بأن المناطق الشمالية من البلاد هى الأنسب لقضاء إجازة العيد، والتى تشهد درجات حرارة تتراوح حول ال 30 درجة، وطقساً معتدلاً.

وأضافت بأن الخميس المقبل بعد غد، سيشهد ارتفاع كبير فى درجات الحرارة يصل ل 3 او 4 درجات ارتفاعاً ثم تعود الدرجات للإنخفاض مرة أخرى يوم الجمعة، بينما تتراوح نسبة الرطوبة بين 80% و 85% على القاهرة والوجه البحرى، بينما ترتفع نسبة الرطوبة على السواحل الشمالية لتصل إلى 90% إلى 95%، محذرة قائدى السيارات من الشبورة المائية خلال فترة الصباح.