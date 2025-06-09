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الأرصاد تحذر من حالة الطقس 2025

معتز خليل

تحذير من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء الموافق 10 يونيو 2025، مؤكدة على استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

☀️ الطقس العام نهارًا وليلاً

  • نهارًا:
    • شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.
    • حار على السواحل الشمالية.
  • ليلاً وفي الصباح الباكر:
    • معتدل الحرارة على معظم المناطق.

🌫️ الشبورة المائية

  • من الساعة 4 إلى 8 صباحًا:
    • تتكون شبورة مائية قد تكون كثيفة على:
      • الوجه البحري
      • السواحل الشمالية
      • وسط سيناء
      • مدن القناة
      • شمال الصعيد

🌊 حالة البحرين

  • البحر المتوسط:
    • حالة خفيفة إلى معتدلة
    • ارتفاع الأمواج: 1 إلى 1.75 متر
  • البحر الأحمر:
    • حالة معتدلة إلى مضطربة
    • ارتفاع الأمواج: 2 إلى 2.5 متر

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🌬️ نشاط الرياح

المنطقة سرعة الرياح (كم/س) ملاحظات
القاهرة الكبرى – الوجه البحري – مدن القناة 30 كم/س أجواء مشمسة
السواحل الشمالية الغربية 28 كم/س شبورة مائية كثيفة محتملة
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 26 كم/س شبورة مائية كثيفة محتملة
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 34 كم/س نشاط للرياح أحيانًا
شمال الصعيد 30 كم/س شبورة مائية
جنوب الصعيد 26 كم/س أجواء مشمسة

🌡️ درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء 10 يونيو 2025

المدينة العظمى (°م) الصغرى (°م)
القاهرة الكبرى 37 23
الإسكندرية 30 20
العلمين الجديدة 29 19
مطروح 29 20
أسيوط 38 22
قنا 42 26
أسوان 41 26
الأقصر 41 25
شرم الشيخ 39 28
رفح 30 19

🔔 نصائح مهمة

  • القيادة بحذر في الصباح بسبب الشبورة المائية الكثيفة.
  • تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة من الساعة 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا.
  • شرب كميات كافية من المياه.
  • ارتداء الملابس القطنية الفاتحة.
  • متابعة النشرات الجوية في حالة التنقل بين المحافظات.

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عن الكاتب:
معتز خليل

صحفي وكاتب حر في بعض المواقع الاخبارية، وباحث في العلوم الاجتماعية والدينية، حاصل على ليسانس آداب لغات شرقية.

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