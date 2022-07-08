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الأرصاد تحذر المواطنين من طقس أول أيام عيد الأضحى

Mahmoud Ezz

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان رسمي، حالة طقس الغد، في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ويسود طقس شديد الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومن المتوقع أن تسجل العاصمة القاهرة 37 درجة مئوية.

وستكون الأجواء ليلًا معتدلة نسبيًا، وترتفع نسبة الرطوبة لتزيد من الإحساس بحرارة الجو.

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وستكون هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر، على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، حسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

هذا بجانب نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتظل الأجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء نهارًا، معتدلة ورطبة ليلًا.

كما تزداد فترات سطوع الشمس في غياب ظهور السحب المحلية، مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، ولذلك يرجى عدم التعرض المباشر لأشعة للشمس، حسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

Mahmoud Ezz

خريج كلية الإعلام جامعة القاهرة دفعة 2011 .. وعضو نقابة الصحفيين المصرية
عملت بالعديد من الصحف والمواقع الإخبارية المصرية مثل أموال الغد والتحرير والشروق والدستور الأصلي بجانب مواقع عربية متنوعة


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