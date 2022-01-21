الأرصاد الجوية: حالة الطقس من السبت للخميس كتلة هوائية قادمة من تركيا وجمدت حيوانات بها

الأجواء التي تشهدها جمهورية مصر العربية من الطقس الشديد البرودة لم تشهدها منذ الثلاثة عقود الماضية واكثر، حيث كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن الطقس هذا الأسبوع سيشهد كتل هوائية كثيفة باردة والتي ستؤثر على كافة أنحاء الجمهورية خلال فترتي الليل والنهار، يرجع سببها إلى الهواء البارد القادم من جنوب أوروبا، ويرجى العلم أن الدول التي مر عليها تلك الكتل الهوائية، تساقطت بها الثلوج وتجمدت بها الحيوانات أيضاً، وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس من يوم السبت وحتى يوم الخميس الموافق 27 يناير 2022 وفيما يلي حالة الطقس ودرجات الحرارة على محافظات مصر من السبت وحتى الخميس.

حالة الطقس في محافظات مصر يوم السبت 22 يناير

يشهد يوم السبت تجمعات الشبورة المائية من الساعة 4 صباحاً وحتى 8 صباحاً على بعض الطرق المؤدية القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري إلى السواحل الشمالية، ووسط سيناء ومدن القناة ومحافظات الصعيد، وتنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وتصاحبها أمطار خفيفة بمتوقعة بنسبة 40% على المناطق الساحلية في شمال وغرب البلاد وذلك على فترات متقطعة.

حالة الطقس في محافظات مصر يوم الأحد 23 يناير

تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وأيضاً السواحل الشمالية، وذلك على فترات متقطعه على مدار اليوم، واحتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وذلك بنسبة 50%، بخاصة مناطق السواحل الشمالية والجوه البحري ووسط سيناء، بالإضافة لاحتمال سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وذلك بنسبة 30%.

حالة الطقس في محافظات مصر يوم الاثنين 24 يناير

أعلنت أيضاً هيئة الأرصاد عن نشاط الرياح على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة من اليوم، وأمطار خفيفة إلى متوسطة متوقعه بنسبة 40% على السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة من اليوم.

حالة الطقس في محافظات مصر يوم الثلاثاء 25 يناير

تسود أمطار خفيفة أيضاً متوقعه بنسبة 30% إلى 40% على السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، بينما تنشط الرياح على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري بالإضافة للسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

حالة الطقس في محافظات مصر يوم الأربعاء والخميس 26 يناير و27 يناير

تسود أخر الأسبوع أمطار خفيفة متوقعه بنسبة 30-40% على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري لفترات متقطعة، بينما تنشط الرياح على مناطق السواحل الشمالية ومحافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وأيضاً جنوب سيناء على فترات متقطعة.

بينما كانت توقعات هيئة الأرصاد لدرجات الحرارة خلال الأسبوع كالتالي

درجات الحرارة يوم السبت 22 يناير 2022

المحافظة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى القاهرة الكبرى والوجه البحري 16 درجة 8 درجات السواحل الشمالية 16 درجة 5 درجة َجنوب الصعيد 19 درجة 8 درجات

درجات الحرارة يوم الأحد 23 يناير 2022

المحافظة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى القاهرة الكبرى والوجه البحري 16 درجة 9 درجات السواحل الشمالية 16 درجة 5 درجة َجنوب الصعيد 20 درجة 8 درجات جنوب سيناء 20 درجة 12 درجة

درجات الحرارة يوم الإثنين 24 يناير 2022

المحافظة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى القاهرة الكبرى والوجه البحري 16 درجة 8 درجات السواحل الشمالية 16 درجة 9 درجات جنوب سيناء 20 درجة 12 درجة شمال الصعيد 16 درجة 5 درجات جنوب الصعيد 20 درجة 8 درجات

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 25 يناير 2022

المحافظة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى القاهرة الكبرى والوجه البحري 15 درجة 8 درجة السواحل الشمالية 15 درجة 9 درجات جنوب سيناء 20 درجة 13 درجات شمال الصعيد 15 درجة 5 درجات جنوب الصعيد 19 درجة 8 درجات

درجات الحرارة يوم الأربعاء 26 يناير 2022

المحافظة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى القاهرة الكبرى والوجه البحري 15 درجة 8 درجات السواحل الشمالية 15 درجة 9 درجات جنوب سيناء 18 درجة 13 درجة شمال الصعيد 15 درجة 5 درجات جنوب الصعيد 17 درجة 8 درجات

درجات الحرارة يوم الخميس 27 يناير 2022