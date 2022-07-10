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الأرصاد الجوية تحذر من طقس ثاني أيام عيد الأضحى

محمود عز

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان رسمي، حالة طقس الغد 10 يوليو، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلًا على كافة الأنحاء.

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وحذر بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس، حيث أن ذلك يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

ولذلك يرجى عدم التعرض المباشر لأشعة للشمس، حسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ومن المتوقع أن تسجل العاصمة القاهرة، العظمى 36 درجة مئوية، والصغرى 25، والمحسوسة 40 درجة مئوية.

أما الإسكندرية تسجل العظمى 31 درجة مئوية، والصغرى 25، والمحسوسة 34 درجة مئوية.

وتسجل شرم الشيح، العظمى 39 درجة مئوية، والصغرى 30، والمحسوسة 42 درجة مئوية.

هذا بجانب استمرار أجواء شديدة الحرارة علي شمال البلاد حتي جنوب الصعيد.

وحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن ارتفاع نسبة الرطوبة نهارًا، يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجة مئوية.

وتنشط الرياح على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلًا.

طقس ثاني أيام عيد الأضحى

وستكون هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر، على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، حسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

هذا بجانب نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتظل الأجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء نهارًا، معتدلة ورطبة ليلًا.

كما تزداد فترات سطوع الشمس في غياب ظهور السحب المحلية، مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس.

محمود عز

خريج كلية الإعلام جامعة القاهرة دفعة 2011 .. وعضو نقابة الصحفيين المصرية
عملت بالعديد من الصحف والمواقع الإخبارية المصرية مثل أموال الغد والتحرير والشروق والدستور الأصلي بجانب مواقع عربية متنوعة


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