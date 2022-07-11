الأرصاد الجوية تحذر من طقس ثالث أيام عيد الأضحى

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان رسمي، حالة طقس الغد 11 يوليو، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

ويسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلًا على كافة الأنحاء في جمهورية مصر العربية.

وحذر بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس، حيث أن ذلك يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

ولذلك يرجى عدم التعرض المباشر لأشعة للشمس، حسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ومن المتوقع أن تسجل العاصمة القاهرة، العظمى 33 درجة مئوية، والصغرى 24، والمحسوسة 35 درجة مئوية.

أما الإسكندرية تسجل العظمى 30 درجة مئوية، والصغرى 25، والمحسوسة 33 درجة مئوية.

وتسجل شرم الشيح، العظمى 38 درجة مئوية، والصغرى 29، والمحسوسة 41 درجة مئوية.

أما الإسماعيلية تسجل العظمى 33 درجة مئوية، والصغرى 23، والمحسوسة 35 درجة مئوية.

هذا بجانب استمرار أجواء شديدة الحرارة علي شمال البلاد حتي جنوب الصعيد.

وحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن ارتفاع نسبة الرطوبة نهارًا، يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجة مئوية.

وتنشط الرياح على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلًا.

وستكون هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر، على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، حسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

هذا بجانب نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتظل الأجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء نهارًا، معتدلة ورطبة ليلًا.

كما تزداد فترات سطوع الشمس في غياب ظهور السحب المحلية، مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس.