الأرصاد الجوية تحذر من انخفاض درجات الحرارة اليوم وغدا السبت

قالت الدكتورة منار غنام عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن فصل الربيع يشهد تقلبات جوية حادة وسريعة وهو ما يؤدي إلى حدوث انخفاض في درجات الحرارة من يوم لآخر، وقد بدأنا النصف الثاني من هذا الفصل المعروف بموجات ارتفاع في درجات الحرارة.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المعلن على قناة الأولي : سيكون الانخفاض اليوم وغدا السبت الموافق 20 مايو على أغلب محافظات الجمهورية بسبب تأثرنا بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط.

وأضافت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: الطقس في فترة النهار حار علي القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، والطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط.