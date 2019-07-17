الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من حالة الطقس اليوم في محافظات مصر

قد أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرا للواطنين من طقس اليوم الأربعاء حيث يعد هو ذروة ارتفاع درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، وفي تقرير قد تم تقديمة عن حالة الطقس اليوم والتي تعد في أشد حالها هذا الشهر لتصل 46 درجة اليوم على بعض محافظات البلاد، لهذا حذر خبراء الطقس جميع المواطنين توخي الحذر عند الخروج من المنزل خاصة كبار السن ما بين الساعة الثانية عشر ظهراً وحتى الساعة الثالثة عصراً.

حالة الطقس المتوقعة اليوم على محافظات مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 31 42 شبين الكوم 29 41 طنطا 28 40 دمنهور 27 35 الإسكندرية 25 32 بلطيم 26 33 مطروح 24 32 السلوم 25 33 سيوة 26 39 بورسعيد 29 35 دمياط 29 33 الزقازيق 28 41 الإسماعيلية 27 42 السويس 28 40 العريش 26 38 رفح 25 37 رأس سدر 29 42 نخل 21 43 نويبع 30 40 طابا 28 39 كاترين 21 35 الطور 28 40 شرم الشيخ 30 41 الغردقة 29 40 مرسى علم 30 38 الفيوم 30 42 بنى سويف 30 43 المنيا 28 45 أسيوط 28 45 سوهاج 29 45 قنا 29 45 الأقصر 29 45 أسوان 30 45 أبوسمبل 30 43 الوادى الجديد 28 46 شلاتين 28 40 أبو رماد 29 39 حلايب 30 36 رأس حدربة 30 35 ​

لذا يجب علي جميع المواطنين توخي الحذر لأن الأرصاد الجوية اليوم أفادت بأن حالة الطقس اليوم ستكون رطب حار على السواحل الشمالية شديد الحرارة على القاهرة والجنوب، بينما يكون معتدلا نسبياً غرباً، وعندما يحل المساء سيسود طقس لطيف ليلاً على كافة الأنحاء فيما تكون درجات الحرارة يوم الخميس 37 درجة على القاهرة.