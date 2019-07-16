الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من حالة الطقس اليوم .. طقس شديد الحرارة تصل لـ 46 درجة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من طقس اليوم الأربعاء حيث يعد هو ذروة ارتفاع درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، وفي تقرير عن حالة الطقس التي تعد في أشد حالها هذا الشهر لتصل 46 درجة اليوم على بعض محافظات البلاد، لهذا حذر خبراء الطقس جميع المواطنين توخي الحذر عند الخروج من المنزل خاصة كبار السن وقت الذروة ما بين الساعة الثانية عشر ظهراً وحتى الساعة الثالثة عصراً، أما للمواطنين المضطرين للخروج فيجب أن يكون معكة مياة في الطريق بالإضافة إلى إرتداء المظلات الشمسية والنظارات أيضاً لتفادي الإصابة بضربات الشمس.

حالة الطقس اليوم

صرحت الأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس رطب حار على السواحل الشمالية شديد الحرارة على القاهرة والجنوب، بينما يكون معتدلا نسبياً غرباً، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض حينما يحل المساء ليسود طقس لطيف ليلاً على كافة الأنحاء فيما تكون درجات الحرارة يوم الخميس 37 درجة على القاهرة.

أما عن حالة البحرين الأحمر والمتوسط، البحر المتوسط تكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، فيما تكون حالة البحر الأحمر الرياح معتدلة وهي جنوبية غربية وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 31 42

شبين الكوم 29 41

طنطا 28 40

دمنهور 27 35

الإسكندرية 25 32

بلطيم 26 33

مطروح 24 32

السلوم 25 33

سيوة 26 39

بورسعيد 29 35

دمياط 29 33

الزقازيق 28 41

الإسماعيلية 27 42

السويس 28 40

العريش 26 38

رفح 25 37

رأس سدر 29 42

نخل 21 43

نويبع 30 40

طابا 28 39

كاترين 21 35

الطور 28 40

شرم الشيخ 30 41

الغردقة 29 40

مرسى علم 30 38

الفيوم 30 42

بنى سويف 30 43

المنيا 28 45

أسيوط 28 45

سوهاج 29 45

قنا 29 45

الأقصر 29 45

أسوان 30 45

أبوسمبل 30 43

الوادى الجديد 28 46

شلاتين 28 40

أبو رماد 29 39

حلايب 30 36

رأس حدربة 30 35 ​