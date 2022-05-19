الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من تقلبات الطقس ابتداء من السبت

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية المصرية، من تقلبات الطقس وعدم استقراره خلال الأيام المقبلة.

وقالت غانم خلال اتصال هاتفي ببرنامج “من مصر” الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة cbc، إنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة حتى يوم السبت المقبل، بحيث تكون درجات الحرارة أقل من المعدلات العادية خلال هذا اليوم.

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وأضافت أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة يوم الجمعة هي 32 درجة مئوية، بينما ستنخفض يوم السبت إلى 27 درجة مئوية.

وأوضحت أن أثناء الليل يصبح الجو أكثر برودة حيث ستتأثر مصر بالكتل الهوائية القادمة من الدول المجاورة.

وأوضحت أن الكتل الهوائية القادمة من الجنوب ستكون حارة وستؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة؛ في حين أن الكتل الهوائية القادمة من الشمال ستكون أكثر برودة فيما بعد مما يؤدي إلى انخفاض سريع في درجات الحرارة.