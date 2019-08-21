الأرصاد الجوية تتوقع طقس الأسبوع المقبل أكثر سخونة وارتفاع نسبة الرطوبة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها لطقس الأسبوع المقبل، حيث صرح الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن الطقس فى الأسبوع المقبل سيكون أكثر سخونة، مؤكداً بأن درجات الحرارة منذ بداية هذا الأسبوع أقل من معدلها الطبيعي فى هذا الوقت من السنة.

وأكد الدكتور محمود شاهين فى تصريحاته بأن شهر الصيف يتبقى شهر على انتهاءه، حيث ينتهى فصل الصيف فى 21 سبتمبر، ويبدأ فصل الخريف 22 سبتمبر، وأنه من المتوقع أن تحدث بعض التغيرات الجوية، وذلك بداية من الأسبوع المقبل، حيث سيتأثر الطقس فى مصر بمنخفض الهند الموسمي، وهو ما يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة نسبة الرطوبة على غالبية المناطق فى البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين فى تصريحاته التليفزيونية إلى أن درجات الحرارة المتوقعة فى القاهرة خلال الأسبوع المقبل ستصل غلى 39 درجة وأن نسبة الرطوبة سوف ترتفع إلى 85% بعد أن كانت نسبة الرطوبة 75% فى الأسبوع الحالي، كما أن نسبة الرطوبة الأسبوع المقبل سوف ترتفع إلى 95% على السواحل الشمالية للبلاد.

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية بأن نشاط الرياح سوف يقل تدريجياً فى فترات الليل مما سيؤدي للإحساس بارتفاع درجات الحرارة فى ظل ارتفاع نسبة الرطوبة، وأكد شاهين بوجود الشبورة المائية بشكل كبير وأنها سوف تظهر بنسب مختلفة على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري.