الأرصاد الجوية : بشرى للمواطنين انكسار الحرارة والرطوبة ..حالة الطقس الأيام القادمة وموعد فصل الخريف

تشهد البلاد حالة من اعتدال المناخ مما يسود جو معتدل نهاراً ولطيف ليلاً، حيث صرح رئيس هيئة الأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبد العال أن الأحوال الجوية في مصر استقرت نسبياً منذ الأسبوع الماضي بانخفاض درجات الحرارة تدريجياً فيما تصل إلى معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، وأيضاً تقل نسبة الرطوبة في الجو نظراً لأننا على باب فصل الخريف الذي سوف يبدأ فعلياً يوم 21 سبتمبر الجاري، ويشهد هذا الفصل رياح متقلبة نسبياً ولكن حالة الطقس تكون معتدلة الحرارة.







حالة الطقس خلال الأيام القادمة

بدأ الطقس في انكسار الموجة الحارة وارتفاع نسبة الرطوبة التي كانت سبب أساسي في الشعور بالحر الشديد خلال الفترة الماضية قد كان صيفاً شديد الحرارة هذا العام، ومع بداية شهر سبتمبر تنخفض درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليسود طقس معتدل لطيف على نهاراً على الوجه البحري والقاهرة مازال حاراً نهاراً على جنوب الصعيد لطيف ليلاً على جميع أنحاء البلاد.







تتراوح درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع بين 33 و 36 درجة على الوجه البحري والقاهرة و بالنسبة للسواحل الشمالية تكون 30، بينما تصل لـ 40 درجة على الصعيد، حيث تتراجع نسب الرطوبة لتكون بين 65% إلى 75% بعدما كانت تصل إلى 85% وأكثر في القاهرة، أما على صعيد مصر تقل أيضاً نسبة الرطوبة لتصل إلى 60%.

أما عن السواحل الشمالية ربما تعلوا نسبة الرطوبة فيها نظراً لقرب المدينة من البحر





