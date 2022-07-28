الأرصاد تُصدر بيان بشأن طقس الأيام القادمة وتُعلن موعد انكسار الموجة الحارة 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن موعد انتهاء موجة الحر الشديدة بدايةً من الأسبوع القادم على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري ووسط مصر، قائلةً إن التحسن في درجات الحرارة سيستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، حيث تنخفض درجات الحرارة بمقدار 1-2 درجة اعتبارًا من الأحد المقبل، وذلك على محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية ومدن القناة، حيث يسود طقس حار رطب، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة نهارًا، بينما يسود طقس معتدل ولطيف خلال ساعات الليل، أما بالنسبة لحالة الطقس في محافظات شمال وجنوب الصعيد ووسط وجنوب سيناء، فيظل شديد الحرارة نهارًا لكنه يكون لطيفًا في الليل.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد لا تزال تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يجلب معه كتل هوائية قادمة من البحر المتوسط، مما يتسبب في ارتفاع نسب الرطوبة خلال فترات الليل والنهار، ونشاط نسبي للرياح وهو ما يقلل من نسب الرطوبة، بالإضافة إلى تكون الشبورة المائية الخفيفة على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، إلا أنها سرعان ما تتلاشى بسبب سطوع أشعة الشمس، وكشفت الهيئة عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة بدءً من الخميس حتى الثلاثاء 2 أغسطس، والتي جاءت كالتالي:

طقس الجمعة 29 يوليو

ستكون العظمى على القاهرة الكبرى غدًا الجمعة 37 والمحسوسة 40، السواحل الشمالية العظمى 33 والمحسوسة 36، جنوب سيناء العظمى 40 والمحسوسة 43، على شمال الصعيد 39 والمحسوسة 41، على جنوب الصعيد 43 والمحسوسة 44.

طقس السبت 30 يوليو

العظمى على القاهرة الكبرى يوم السبت 36 والمحسوسة 39، السواحل الشمالية العظمى 32 والمحسوسة 36، جنوب سيناء العظمى 40 والمحسوسة 42، على شمال الصعيد 38 والمحسوسة 40، على جنوب الصعيد 42 والمحسوسة 43.

طقس الأحد 31 يوليو

العظمى على القاهرة الكبرى يوم الأحد 35 والمحسوسة 37، السواحل الشمالية العظمى 31 والمحسوسة 34، جنوب سيناء العظمى 40 والمحسوسة 43، على شمال الصعيد 37 والمحسوسة 39، على جنوب الصعيد 42 والمحسوسة 43.

طقس الإثنين 1 أغسطس

ستكون العظمى على القاهرة الكبرى يوم الإثنين 35 والمحسوسة 38، السواحل الشمالية العظمى 32 والمحسوسة 35، جنوب سيناء العظمى 39 والمحسوسة 42، على شمال الصعيد 37 والمحسوسة 39، على جنوب الصعيد 42 والمحسوسة 43.

طقس الثلاثاء 2 أغسطس

ستكون العظمى على القاهرة الكبرى يوم الثلاثاء 35 والمحسوسة 37، السواحل الشمالية العظمى 32 والمحسوسة 36، جنوب سيناء العظمى 40 والمحسوسة 43، على شمال الصعيد 38 والمحسوسة 40، على جنوب الصعيد 42 والمحسوسة 43.

نصائح هامة

ناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة خلال فترات الظهيرة، والحرص على ارتداء الكاب أو الشمسية حتى لا يصابوا بضربات الشمس أو الإجهاد الحراري، إلى جانب الحرص على شرب السوائل حتى يبقى الجسم رطبًا وتعويض السوائل التي تم فقدانها خلال فترات اليوم.