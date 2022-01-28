الأحوال الجوية.. أجواء شديدة البرودة وتساقط أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض درجات الحرارة

ما زالت البلاد تشهد حالة من التقلبات في الأحوال الجوية، ووفق تقرير لهيئة الأرصاد الجوية منذ قليل، فمن المتوقع أن يشهد طقس السبت تساقط أمطار متفاوتة الشدة على محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تجددت الأمطار منذ قليل بالسلوم وسيدي عبد الرحمن والعلمين والإسكندرية وبلطيم وبعض المحافظات في الوجه البحري.

حالة الطقس والأحوال الجوية السبت 29 يناير

وأشارت الأرصاد إلى استمرار تكاثر السحب الممطرة والتي يصاحبها سقوط أمطار ما بين متوسطة وخفيفة على العديد من المحافظات خلال يوم السبت 29 يناير، على أن تظل الأجواء باردة بأغلب الأنحاء نهاراً وشديدة البرودة ليلاً، بل إن درجة الحرارة الصغرى تصل في كاترين السبت إلى 3 تحت الصفر، وذلك وفق تقارير الأرصاد الجوية المرفقة بالخبر.

وحول الأحوال الجوية وحالة الطقس اليوم السبت 29 يناير الجاري، فمن المتوقع أن يسود طقس بارد نهاراً على شمال الصعيد والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل على جنوب الصعيد ومائل للدفء غلى جنوب سيناء، وشديد البرودة ليلاً على كافة أنحاء مصر.

كما يتكون الصقيع خلال الساعات الأولى من الصباح والساعات المتأخرة من الليل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء، مع نشاط للرياح وانخفاض درجات الحرارة، مما يزيد من الإحساس ببرودة الجو، وحول درجات الحرارة المتوقعة السبت ففي التقرير التالي.

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