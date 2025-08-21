الأحد المقبل.. نجلاء بدر وإيهاب فهمي، في مسلسل “أزمة ثقة” على قناة ON

تستعد شركة «جولدن ميديا» لوضع اللمسات النهائية على أحدث إنتاجاتها الدرامية “أزمة ثقة”، المقرر عرضه يوم الأحد المقبل عبر شاشة قناة ON، ومنصة Watch It، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسلها السابق “حد فاصل” العام الماضي.

ويضم مسلسل “أزمة ثقة” نخبة من النجوم، من بينهم نجلاء بدر، إيهاب فهمي، هاني عادل، منة فضالي، ملك أحمد زاهر، هاجر الشرنوبي، وآخرون، وهو من تأليف أحمد صبحي، وإخراج وائل فهمي عبدالحميد، وإنتاج شركة “جولدن ميديا” إبراهيم الصاوي وعماد الحساني، بالاشتراك مع شركة توجيذر.

يشار إلى أن شركة “جولدن ميديا” حققت نجاحا لافتا في الموسم الماضي بمسلسل “حد فاصل” الذي ضم مجموعة من الحكايات المنفصلة، وتصدر قائمة أفضل 10 مسلسلات في مصر منذ انطلاق عرضه.

كما تستعد جولدن ميديا خلال الفترة المقبلة لإطلاق عمل كوميدي ضخم بمشاركة عدد من كبار نجوم الفن والدراما في مفاجأة جديدة للجمهور.