الأحد المقبل.. نجلاء بدر وإيهاب فهمي، في مسلسل “أزمة ثقة” على قناة ON 

أحمد علي زينهم

تستعد شركة «جولدن ميديا» لوضع اللمسات النهائية على أحدث إنتاجاتها الدرامية “أزمة ثقة”، المقرر عرضه يوم الأحد المقبل عبر شاشة قناة ON، ومنصة Watch It، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسلها السابق “حد فاصل” العام الماضي.

 

ويضم مسلسل “أزمة ثقة” نخبة من النجوم، من بينهم نجلاء بدر، إيهاب فهمي، هاني عادل، منة فضالي، ملك أحمد زاهر، هاجر الشرنوبي، وآخرون، وهو من تأليف أحمد صبحي، وإخراج وائل فهمي عبدالحميد، وإنتاج شركة “جولدن ميديا” إبراهيم الصاوي وعماد الحساني، بالاشتراك مع شركة توجيذر.

 

يشار إلى أن شركة “جولدن ميديا” حققت نجاحا لافتا في الموسم الماضي بمسلسل “حد فاصل” الذي ضم مجموعة من الحكايات المنفصلة، وتصدر قائمة أفضل 10 مسلسلات في مصر منذ انطلاق عرضه.

 

كما تستعد جولدن ميديا خلال الفترة المقبلة لإطلاق عمل كوميدي ضخم بمشاركة عدد من كبار نجوم الفن والدراما في مفاجأة جديدة للجمهور.

عن الكاتب:
أحمد علي زينهم

محرر صحفي منذ عام 2005 حتى الآن، ومعد برامج منذ عام 2012، حاصل على ليسانس الاداب جامعة عين شمس. محرر صحفي ورئيس قسم الحوادث ف النبأ سابقا وفي محرر وكالات فيتو سابقا، ومعد لعدة برامج أبرزهم معد برنامج المسامح كريم ومدير تحرير برنامج خيط حرير ع قناة القاهرة والناس وحاليا مستشار اعلامي لعدد من الشخصيات والنجوم.


