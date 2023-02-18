الأحداث تشتعل في الحلقة 13 من أزمة منتصف العمر وزياد في مأزق

شهدت الحلقة 13 من مسلسل أزمة منتصف العمر كثير من الأحداث المثيرة، خاصة وأن نهاية الحلقة الماضية كانت غامضة، في هذا الموضوع سوف نسرد لكم أبرز ما جاء في هذه الحلقة.

مسلسل أزمة منتصف العمر الحلقة 13

بدأت الحلقة بالمشهد الذي انتهت به الحلقة الماضية، مريم زوجة عمر ملقاة على الأرض، وفيروز تمسك بقطعة زجاج في يدها وتقف في حالة ذهول.

وعندما شاهد عمر ذلك المشهد ظن أن فيروز هي من فعلت ذلك؛ فشعر بصدمة شديدة، لكن فيروز أخبرته بأن مريم هي من فعلت ذلك بنفسها باستخدام قطعة الزجاج.

وتزداد الإثارة في الحلقة 13 عندما قرر عمر أن يتخلص من أي أثر لبصمات فيروز من المكان؛ وأخذها وغسل لها يديها، ثم أمسك هاتف مريم واتصل بنفسه أكثر من مرة حتى يوهم الشرطة بأن زوجته كان تستغيث به.

وبعد ذلك كتب رسالة من هاتف مريم إلى والدها وطلب منه على لسانها أن يأتي بسرعة وينقذها من زياد.

بعد ذلك يتخلص عمر من كل أدلة الواقعة ويأخذ فيروز إلى منزل هايدي، وفي نفس الوقت تقوم الشرطة بالقبض على زياد بتهمة الاعتداء على مريم.

وفي آخر مشهد من الحلقة 13 من أزمة منتصف العمر تجلس فيروز مع نفسها وتتذكر ما حدث بينها وبين مريم، وكيف كانت مريم في حالة نفسية وعصبية صعبة من شدة الصدمة، وتذكرت اللحظة التي ط.عنت فيها مريم نفسها بقطعة الزجاج.

وبذلك نكون قد سردنا لكم أهم ما جاء في الحلقة 13، من المسلسل الذي أثار الجدل منذ عرض أولى حلقاته وهو أزمة منتصف العمر.