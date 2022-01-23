الأجازات والعطل الرسمية في مصر 2022

ننشر اليوم جدول الإجازات والعطل الرسمية في جمهورية مصر العربية لعام 2022 ميلادياً وفقاً للجدول الزمني المعلن من رئاسة الوزراء، وقد يخضع الحذف أو الإضافة أو التعديل وفقاً للطوارئ أو بقرار من رئيس الوزراء المصري المهندس مصطفى مدبولى.

يوم الخميس الموافق يوم 6 يناير (بمناسبة عيد الميلاد المجيد).

يوم الثلاثاء 25 يناير (ثورة ٢٥ يناير وعيد الشرطة).

يوم الأثنين 25 أبريل (عيد تحرير سيناء (٢٥ أبريل ١٩٨٢)).

يوم الأثنين 25 أبريل (عيد شم النسيم).

يوم الأحد 1 مايو (عيد العمال).

من يوم الأثنين 2 مايو الى يوم 5 مايو (عيد الفطر المبارك).

الخميس 30 يونيو (ثورة ٣٠ يونيو).

من يوم الجمعة 8 يوليو إلى الثلاثاء يوم 12 يوليو (عيد الأضحى المبارك).

يوم السبت 23 يوليو (عيد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢).

يوم السبت 30 يوليو (رأس السنة الهجرية).

يوم الخميس 6 أكتوبر (عيد القوات المسلحة (٦ أكتوبر ١٩٧٣)).

يوم السبت 8 أكتوبر (عيد المولد النبوي الشريف).

كما أنة قرر مجلس الوزراء باعتبار يوم الخميس التالي على المناسبة المقرر بشأنها الإجازة، إجازة رسمية، بدلاً من الإجازات التي تقع في منتصف الأسبوع أو كانت المناسبة في يوم الجمعة وهو يوم العطلة الرسمية الأسبوعية، مع استثناء إجازات أعياد الفطر والأضحى، وعيد الميلاد.

كما نص القرار على أنه لا تسري هذه الإجازة على جميع أعمال الامتحانات في المدارس، والمعاهد، والجامعات، وتستمر وفقاً للمواعيد المقررة لها.