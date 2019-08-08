“الآن” فاتورة كهرباء شهر أغسطس 2019 الجديدة عبر موقع وزارة الكهرباء المصرية

فاتورة الكهرباء، يعتبر هذا الشهر هو الشهر الأول لميزانية فاتورة الكهرباء الجديدة، حيث تم تفعيل قرار شرائح الكهرباء والفاتورة على الشريحة المستخدمة بعد ما تم رفع الدعم على البنزين وهو من أهم المواد البترولية، قام الأستاذ محمد شكر وزير الكهرباء بجمهورية مصر العربية بالتصريح عن خبر في أخر مؤتمراته الصحيفة الذي كان يشمل ضرورة القيام باتخاذ كافة القرارات اللازمة المتعلقة برفع الدعم عن فواتير الكهرباء، حتى يتم رفع الدعم نهائياً في بداية عام 2020.

فاتورة كهرباء شهر أغسطس

تعد هذه الخطة هي أهم الخطط التي تقوم الدولة بها لتحقيق التنمية الشاملة، فكثير من المواطنين جالسين يراقبون زيادة أسعار فواتير الكهرباء، بالتحديد بعد ما تم رفع الحظر عن المواد البترولية تحديداً البنزين،فيبحث الكثير من المواطنين عن الطرق السهلة التي تجعلهم يستعلمون عن الفواتير بشكل سريع وسهل وغير مكلف ومتعب فمن أجل التعرف على فاتورة الكهرباء الخاصة بك عليك الدخول أولاً لموقع شركات توزيع الكهرباء.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء