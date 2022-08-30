اكتشاف أثري كبير في الجيزة بعد القبض على عصابة

ذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه جرى القبض على عصابة بتهمة البحث والتنقيب عن الآثار، وأثناء ذلك جرى اكتشاف أثري كبير يعود للعصور الفرعونية القديمة.

وتابع بيان وزارة الداخلية “أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة سياحة وآثار الجيزة بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام 4 أشخاص مقيمين بمحافظة الجيزة، بالحفر بقطعة أرض بإحدى القرى بمركز البدرشين بالجيزة بقصد البحث والتنقيب عن الآثار”.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهدافهم وأمكن ضبط ثلاثة من المتهمين.

وتم العثور على حفر دائرى الشكل وينتهى بعدد ممرين، أحدهما بالناحية الشمالية مبنى من الحجر الجيرى القديم بنهايته حجرتين، والممر الآخر بالناحية الجنوبية ويؤدى إلى حجرتين من الحجر الجيرى، ويوجد نقوش بالكتابة الهيروغليفية على الجدران لأسماء وألقاب لبعض ملوك العصر الفرعونى” الملك رمسيس الثانى”.

كما شوهد كتل من الحجر الجيرى الأثرية وكسرات من الفخار والأدوات المستخدمة في الحفر.

وبمواجهة المتهمين أقروا بالحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار، وبمعاينة موقع الحفر بمعرفة لجنة من مفتشى الآثار أفادت بأنه مبنى أثرى هام يعود للعصور الفرعونية القديمة ويُعد إكتشاف أثرى.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.