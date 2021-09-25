توقعات بزيادة عدد المصابين بكورونا بحلول منتصف أكتوبر، بعد أن استقر عدد المصابين بكورونا في مصر إلى حد كبير، زادت الأعداد مرة أخرى، تزامنا مع الكشف عن موجة رابعة من الفيروس نفسها، حتى نشأت الحاجة لمناقشة مستقبل فيروس كورونا وكيفية تجنب الخطر التالي.

ارتفاع في عدد المصابين بكورونا

في الساعات الأخيرة، أدلى رئيس اللجنة العلمية بوزارة الصحة بتصريحات حول مستقبل الموجة الرابعة من كورونا في مصر، مؤكدا أن الوزارة تتوقع ارتفاع عدد المصابين في الأسابيع المقبلة حتى يصل إلى الذروة، مع حلول منتصف تشرين الأول (أكتوبر)، لذلك يجب أن يكون المواطنون على دراية بالأهمية، والاسراع بادارة التطعيم ضد كورونا واتباع البروتوكولات التي اتبعها المواطنون خلال الموجات الاولية لكورونا.

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اقتراب ذروة الموجة الرابعة من كورونا

أجرى المستشار الصحي لرئيس الجمهورية اتصالاً بأحد البرامج وتحدث عن الموجة الرابعة من كورونا، حيث حذر الناس من العدوى السريعة التي تعاود الانتشار، لكن خطرها يزيد من أن كل من أصيب في الفترة الحالية سيصنف على أنه إحدى الموجات الرابعة لفيروس كورونا.

في تلك المرحلة لم يتم بعد تحديد أعراض معينة، فهي تشبه أعراض الأنفلونزا العادية، لكنه طمأن المواطنين قائلاً إن عدد الوفيات لم يرتفع بشكل كبير نتيجة ظهور الموجة الرابعة من كورونا الا ان عدد المتعافين في مستشفيات العزل يزداد بالفعل.