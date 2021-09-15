افضل 10 افلام كوميدية مصرية حديثة ستشاهدها على الإطلاق

نقدم لكم في هذا المقال أفضل 10 افلام كوميديه مصرية حديثة نالت إعجاب الجمهور وحققت نجاحاً كبيراً فلا شك ان الأفلام الكوميدية المصرية ترسم البهجه علي المشاهدين فسنقدم لكم في هذا المقال أفضل 10 افلام كوميديه مصرية نجحت نجاحاً كبيراً وحققت اعلي الإيرادات كما نالت إعجاب الجمهور في جميع أنحاء العالم العربي.

فيلم البدايه

فيلم البدايه تم عرضه في موسم عيد الأضحى عام 201‪8 وحقق الفيلم نجاحاً كبيراً ويعتبر من افضل الأفلام الكوميدية المصرية في السنوات الماضيه وتدور أحداث الفيلم حول وليد جمال وحمادة فاشلين في الحياة يذهبون الي حفله تنكريه ويتنكران بزي الشرطه مما يجعل الجميع يعتقد أنهم شرطيين حقيقيين ليحدث لهم العديد من المشاكل

-الفيلم من بطوله الفنان تامر حسني والفنان أكرم حسني والعديد من الفنانين الآخرين ومن إخراج المخرج محمد جمال العدل حقق فيلم البدله إيرادات بلغت 67,085,009 جنيه مصري.

فيلم بنك الحظ

فيلم بنك الحظ تم عرضه عام 201‪7 وتدور أحداث الفيلم بعد فصل صالح من البنك بسبب مشاكله مع العملاء يقرر هو و عمرو زميله في البنك و زئرو الذي يشاركهم في محل البلايستيشن سرقه البنك الذي كان يعمل فيه صالح فيلم بنك الحظ فيلم ممتع وإحداث سريعه الفيلم من بطوله الفنان محمد ممدوح والفنان أكرم حسني والفنان محمد ثروت ومن إخراج المخرج أحمد الجندي.

فيلم ليله هنا وسرور

فيلم ليله هنا وسرور من بطوله الفنان محمد أمام والفنان ياسمين صبري الفيلم تم عرضه عام 2018 وتدور أحداث الفيلم حول سرور الذي يتزوج هنا وفي ليله الدخلة ياتي لهم فرد من أفراد العصابة ويحاول سرور وهنا الهروب ويفهم سرور هنا انه من المخابرات المصرية وتتوالى الأحداث و حقق فيلم ليله هنا وسرور إيرادات بلغت 35,064,058 جنيه مصري.

فيلم يوم ملوش لازمه

فيلم يوم ملوش لازمه بطوله الفنان محمد هنيدي تم عرضه في عام 2015 فيلم يوم ملوش لازمه هو فيلم كوميدي ممتع وخفيف وتدور أحداث الفيلم حول يوم زفاف يحيى ومها ويقع يحيى في العديد من المشاكل بسبب إصرار بوسي علي ان تكون هي زوجته في هذا اليوم وحقق فيلم يوم ملوش لازمه إيرادات بلغت 9,622,005 جنيه مصري.

فيلم عسل اسود

فيلم عسل اسود بطوله الفنان أحمد حلمي تم عرض الفيلم عام 2010 وتدور أحداث الفيلم حول مصري سيد العربي ترك بلده مصر وهاجره مع والده الي أمريكا وبعد عشرين عام يرجع الي مصر وتتوالى الأحداث ويعتبر من افضل الأفلام الكوميدية المصرية في السنوات الأخيرة وحقق فيلم عسل اسود إيرادات بلغت 15,600,000 جنيه مصري.

فيلم وقفه رجاله

فيلم وقفه رجاله يعتبر من أفضل أفلام الكوميدية في عام 2021 وحقق الفيلم نجاحاً كبيراً في مصر والسعوديه كما نال إعجاب الجمهور وتدور أحداث الفيلم حول مجموعه من الأصدقاء يجتمعون ويحاولون إخراج احدهم من ورطه وتتوالى الأحداث الفيلم من بطوله الفنان ماجد الكدواني والفنان بيومي فوائد والفنان سيد رجب والعديد من الفنانين الآخرين.

فيلم الحرب العالمية الثالثه

فيلم الحرب العالمية الثالثه تم عرضه عام 201‪4 وهو بطول الفنان أحمد فهمي والفنان هشام ماجد والفنان شيكو وتدور أحداث الفيلم في متحف شمع يضم اشهر الشخصيات في التاريخ ويدخل المتحف خميس للبحث عن كورته وتتوالى الأحداث وحقق فيلم الحرب العالمية الثالثه إيرادات بلغت 30,675,474 جنيه مصري.