افضل مطاعم محافظه المنيا التي ستزورها على الإطلاق
تعتبر محافظة المنيا من افضل محافظات الصعيد ويوجد بها العديد من الأماكن الترفيهية التي بكل تأكيد ستكون سعيد عند زيارتها وسنطرح لكم في هذا المقال أفضل مطاعم المنيا على النحو الآتي
بيت ليلى Layla House
بيت ليلى هو مطعم مأكولات ومشروبات ويعتبر من أشهر مطاعم محافظه المنيا ويطل المطعم على النيل
ساعات العمل وعنوان المطعم(بيت ليلى)
- يعمل مطعم بيت ليلى في جميع ايام الاسبوع من الساعه العاشره صباحاً وحتى الساعه الواحده صباحاً
- يقع المطعم أمام كورنيش النيل بجوار نادي المنيا
- تقييم المطعم على صفحه الفيس الخاصه بالمطعم 4.5
- عدد متابعين صفحه المطعم على الفيس بوك 39700
مطعم ست الشام
مطعم ست الشام هو مطعم مأكولات سورية ويعتبر أيضآ من أشهر مطاعم محافظه المنيا ويشتهر المطعم باجمل الماكولات السوريه كما موضح في المنيو الخاص بالمطعم
ساعات العمل وعنوان مطعم(ست الشام)
- يعمل مطعم ست الشام في جميع ايام الاسبوع ويعمل المطعم من الساعه الحاديه عشر صباحاً وحتى الثانيه مساءً بخلاف يومين الخميس والجمعه فيعمل المطعم حتى الثالثه مساءً
- العنوان : شارع طه حسين أمام الري
- تقيم المطعم على جوجل 4.2
- عدد متابعين صفحه المطعم على الفيس بوك 45600
مطعم سي فول
مطعم سي فول هو من أشهر مطاعم الوجبات السريعة والفطار في الصباح وأيضاً يوجد بالمطعم العديد من المشروبات مثل النسكافيه و الشاي والقهوه
عنوان المطعم وساعات العمل
- يعمل المطعم على مدار ال 24 ساعه
- العنوان أمام نادي المنيا الرياضي
- تقيم المطعم على صفحه الفيس الخاصه بالمطعم 3.0
- عدد متابعين صفحه المطعم على الفيس بوك 9400
مطعم اوركيد
مطعم اوركيد هو مطعم مشويات بأفضل انواع اللحوم البلدي ويطل المطعم على النيل
عنوان المطعم وساعات العمل
- يعمل المطعم في جميع ايام الاسبوع ويعمل المطعم من الساعه الثانيه عشر ظهراً وحتى الثانيه صباحاً
- عنوان المطعم امام كورنيش النيل مبني نقابه المهندسين الدور الثاني
- تقيم المطعم على صفحه الفيس الخاصه بهي 4.4
- عدد متابعين صفحه المطعم على الفيس بوك39900
ماكدونالدز المنيا
الجميع يعرف سلسله مطاعم ماكدونالدز ومن ضمنها ماكدونالدز المنيا و ماكدونالدز هي سلسلة مطاعم سندوتشات ووجبات سريعه
العنوان ومواعيد العمل
- يعمل المطعم في جميع ايام الاسبوع من الساعه السابعه صباحاً وحتى الساعه الثالثه صباحاً
- العنوان شارع كورنيش النيل – أسفل فندق ام جي نفرتيتي
- تقيم المطعم على صفحه الفيس الخاصه بالمطعم 4.7
- عدد متابعين صفحه المطعم على الفيس بوك 2235