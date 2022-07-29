افضل مطاعم محافظه المنيا التي ستزورها على الإطلاق

تعتبر محافظة المنيا من افضل محافظات الصعيد ويوجد بها العديد من الأماكن الترفيهية التي بكل تأكيد ستكون سعيد عند زيارتها وسنطرح لكم في هذا المقال أفضل مطاعم المنيا على النحو الآتي

بيت ليلى Layla House

بيت ليلى هو مطعم مأكولات ومشروبات ويعتبر من أشهر مطاعم محافظه المنيا ويطل المطعم على النيل

ساعات العمل وعنوان المطعم(بيت ليلى)

يعمل مطعم بيت ليلى في جميع ايام الاسبوع من الساعه العاشره صباحاً وحتى الساعه الواحده صباحاً يقع المطعم أمام كورنيش النيل بجوار نادي المنيا

تقييم المطعم على صفحه الفيس الخاصه بالمطعم 4.5

عدد متابعين صفحه المطعم على الفيس بوك 397‪00

مطعم ست الشام

مطعم ست الشام هو مطعم مأكولات سورية ويعتبر أيضآ من أشهر مطاعم محافظه المنيا ويشتهر المطعم باجمل الماكولات السوريه كما موضح في المنيو الخاص بالمطعم

ساعات العمل وعنوان مطعم(ست الشام)

يعمل مطعم ست الشام في جميع ايام الاسبوع ويعمل المطعم من الساعه الحاديه عشر صباحاً وحتى الثانيه مساءً بخلاف يومين الخميس والجمعه فيعمل المطعم حتى الثالثه مساءً العنوان : شارع طه حسين أمام الري

تقيم المطعم على جوجل 4.2

عدد متابعين صفحه المطعم على الفيس بوك 456‪00

مطعم سي فول

مطعم سي فول هو من أشهر مطاعم الوجبات السريعة والفطار في الصباح وأيضاً يوجد بالمطعم العديد من المشروبات مثل النسكافيه و الشاي والقهوه

عنوان المطعم وساعات العمل

يعمل المطعم على مدار ال 24 ساعه العنوان أمام نادي المنيا الرياضي

تقيم المطعم على صفحه الفيس الخاصه بالمطعم 3.0

عدد متابعين صفحه المطعم على الفيس بوك 940‪0

مطعم اوركيد

مطعم اوركيد هو مطعم مشويات بأفضل انواع اللحوم البلدي ويطل المطعم على النيل

عنوان المطعم وساعات العمل

يعمل المطعم في جميع ايام الاسبوع ويعمل المطعم من الساعه الثانيه عشر ظهراً وحتى الثانيه صباحاً عنوان المطعم امام كورنيش النيل مبني نقابه المهندسين الدور الثاني

تقيم المطعم على صفحه الفيس الخاصه بهي 4.4

عدد متابعين صفحه المطعم على الفيس بوك39900

ماكدونالدز المنيا

الجميع يعرف سلسله مطاعم ماكدونالدز ومن ضمنها ماكدونالدز المنيا و ماكدونالدز هي سلسلة مطاعم سندوتشات ووجبات سريعه

العنوان ومواعيد العمل

يعمل المطعم في جميع ايام الاسبوع من الساعه السابعه صباحاً وحتى الساعه الثالثه صباحاً العنوان شارع كورنيش النيل – أسفل فندق ام جي نفرتيتي