افتتاح حجرة دفن للمرة الأولى في منطقة اللاهون في الفيوم

للمرة الأولى على مدار التاريخ في مصر تم الكشف عن حجرة دفن راجعة إلى عصر الدولة الوسطى في الفيوم، فما هي حجرة الدفن؟ وأين تقع؟ تابع في نجوم مصرية للتعرف على تفاصيل افتتاح الحجرة والكشف عنها، فهي تعد من المناطق الأثرية التي ستكون من أبرز المناطق السياحية المستقطبة للسياح من كل وجهة.

افتتاح حجرة دفن في الفيوم

من المقرر أن يقوم اللواء عصام سعد محافظ الفيوم بافتتاح حجرة دفن مع عدد كبير من المسئولين في وزارة الآثار في يوم الجمعة الموافق 28 يونيو 2019، وترجع حجرة الدفن إلى عصر الدولة الوسطى، وتكمن في هرم سنوسرت الثاني في منطقة اللاهون في محافظة الفيوم.

هذا وقد تمت أعمال الحفائر في المنطقة لعدد من المرات مما أسفر عن الكشف عن عدد من الاكتشافات المختلفة التي ترجع إلى كل من العصر الروماني، والعصر اليوناني.

حجرة الدفن التي يتم افتتاحها اليوم مصنوعة من الجرانيت، وتحتوي على تابوت من الجرانيت، كما يتم الوصول إلى حجرة الدفن عن طريق ممرات تقع تحت سطح الأرض وعمقها 15 متر.

تمت العديد من المحاولات سابقا للحجرة، ومنها محاولة باءت بالفشل في عام 1989 حيث دخل حجرة الدفن العالم الأثري بيتري ولكن لم ينجح بسبب الأتربة والممرات وعمق الحجرة.

هرم اللاهون في الفيوم

هرم اللاهون من الأهرامات المصرية التي بنيت في الأسرة الـ 12 حيث بناه الملك سنوسرت الثاني.

بني الهرم من الطوب اللبن على ربوة مرتفعة طولها 12 متر، وسمي الهرم بهذا الإسم لوجوده في مدينة اللاهون في محافظة الفيوم.

تم اكتشاف العديد من المعالم الأثرية بهرم اللاهون وبجانبه مثل مصطبة مقبرة الأميرة سات حتحورات أبونت، ومقبرة المهندي إنبي، وغيرها.

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