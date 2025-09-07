افتتاح المعرض الرئيسي «أهلاً مدارس» بمدينة نصر بحضور وزير التموين

محافظة القاهرة احتضنت اليوم فعاليات أحد أكبر معارض المستلزمات الدراسية في مصر، والمقام بأرض المعارض في مدينة نصر، بمشاركة رسمية واسعة من قيادات الدولة والجهات الاقتصادية. ويأتي تنظيم الحدث بهدف دعم الأسر المصرية عبر توفير احتياجات العام الدراسي الجديد بأسعار تنافسية وجودة مضمونة.

مشاركة قيادات الدولة

شارك في الافتتاح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، واللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة ورؤساء الأجهزة الاقتصادية، منهم باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وأيمن عشري رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة.

أبرز الفعاليات

ينعقد المعرض خلال الفترة من 7 حتى 22 سبتمبر 2025 بمشاركة 200 عارض داخل 155 جناحًا على مساحة تتجاوز 600 متر مربع. ويضم أقسامًا متنوعة تشمل الملابس، الأدوات المدرسية، المنتجات الجلدية، الحقائب، الأجهزة الإلكترونية، بالإضافة إلى جناح خاص للسلع الغذائية.

ويستقبل المعرض الزوار يوميًا من الساعة 11 صباحًا حتى 10 مساءً، مع تقديم خصومات تتراوح بين 25% و30%، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر مع بداية العام الدراسي.

جولة تفقدية

تفقد الدكتور شريف فاروق أجنحة المعرض المختلفة، وأشاد بجودة المنتجات الوطنية ونسبة المكون المحلي، مؤكدًا على التزام العارضين بإعلان الأسعار قبل وبعد الخصومات. كما زار جناح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، المقام على مساحة 400 متر، والذي يضم أكثر من 640 سلعة متنوعة بتخفيضات تصل إلى 20%.

تصريحات رسمية

وزير التموين : أكد أن المعرض يجسد شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص لخدمة المواطن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير مستلزمات المدارس بمنتجات متميزة وأسعار مناسبة.

محافظ القاهرة: أوضح أن الحدث يعكس تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة ويضمن تنوع المعروضات لدعم مختلف الشرائح.

رئيس جهاز تنمية المشروعات: شدد على أهمية مشاركة شباب المشروعات الصغيرة من خلال 22 عارضًا يقدمون منتجات مكتبية وجلدية بأسعار تنافسية.

الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية: أشار إلى أن هذه النوعية من المعارض تُقام في معظم المحافظات لضمان توافر المستلزمات الدراسية بأسعار مناسبة.

رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة: أكد أن الغرفة تتحمل تكاليف التجهيزات وتتيح الأجنحة مجانًا للعارضين مقابل تقديم خصومات كبيرة للأسر المصرية.

الهدف من المعرض

يأتي تنظيم الحدث ضمن خطة الدولة لدعم الأسر المصرية مع اقتراب العام الدراسي الجديد، من خلال توفير السلع بأسعار تنافسية ومعايير جودة متميزة، إلى جانب تعزيز الصناعة المحلية وضمان توافر المنتجات في الأسواق.