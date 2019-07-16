قامت وزراة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم بعقد مؤتمر صحفي برئاسة الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق الكليات والمعاهد المصرية، وذلك لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من الدور الاول لعام 2018/2019 وقدم لهم بعض النصائح والإرشادات بعد أن قام الوزير بتهنئة الطلاب الذين اجتازوا امتحانات الدور الأول متمنياً لهم مزيد من التفوق والنجاح.

الحد الأدنى للمرحلة الاولي للتنسيق

فقد أوضح الوزير أنه على كل طالب يرغب في تقديم رغبته طبقاً للموقع الجغرافي يجب عليه الدخول على موقع tansik.egypt.gov.eg وتسجيل رغباته حسب ما هو مبين في الموقع، وقد أعلن سيادته عن الحد الأدنى لقبول الطلاب سواء كان للشعبة العلمية والشعبة الأدبية وجاءت على النحو التالي:

الحد الأدنى لشعبة علمي علوم 398 فأكثر أي بنسبة 97.07% وجاء عدد الطلاب في تلك المرحلة 30152.

الحد الأدنى لشعبة علمي رياضة أو هندسة 389.5 فأكثر أي بنسبة 95% وجاء عدد الطلاب في تلك المرحلة 14690.

الحد الأدنى لشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% وجاء عدد الطلاب في تلك المرحلة 98471 طالب وطالبة.

وبهذا يكون عدد الطلاب الذين يحق لهم التقدم في تلك المرحلة الاولى من الحد الأدني للتنسيق لعام2019 هو 143313 طالب وطالبة.

موقع تنسيق tansik.Egypt

وقد اوضح الوزير أن التقديم للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية متاح فقط عن طريق موقع tansik.egypt.gov.eg، وهي خدمة مجانية متاحد لكل طالب وطالبة وذلك من أجل توفير الراحة لهم ولأولياء امورهم، وتوفير عليهم الوقت والمجهود وتوفير غناء الزحام والطوابير لتقديم الملفات وتوفير التنقل بين المحافظات.