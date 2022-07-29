اعرفي حقوقك.. شروط حصول الأرملة على مساعدات الضمان الاجتماعي

تسعى الدولة إلى توفير احتياجات مواطنيها ورفع الضرر عنهم من خلال توفير حياة كريمة لهم، ومساعدتهم على متطلبات الحياة وذلك من خلال تخصيص برامج تتيح الحصول على راتب تقاعدي للمؤمن عليه أو لأفراد أسرته عند استحقاقه إما لبلوغ السن التقاعدي أو المرض أو الوفاة، ومنح قانون الضمان الاجتماعي العديد من الامتيازات لتلك الفئة من أجل إعانتهم على مواجهة التحديات وأعباء الحياة وقدم لهم مساعدات شهرية على إثرها يتم منحها للأسرة بعد موت المستفيد.

مساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية

وأتاح قانون الضمان الاجتماعي منح مبالغ شهرية للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل، من خلال تحديد حالة الفقر للفرد والأسرة البحث الاجتماعي الميداني المعتمد على مؤشرات الاستهداف والتي تشمل كل من الدخل والتعليم وعدد الأفراد والعمل وحالة السكن والحالة الصحية للفرد المعاق والعاجز واليتيم والأرملة والمطلقة وأى معايير أخرى لقياس فقر الفرد والأسرة المستهدفة في الريف.

ضوابط وقيمة الحد الأدنى والأقصى لمساعدة الضمان الاجتماعي

وبناء على العرض المقدم من الوزير ووزير المالية يتم إصدار قرار من رئيس الوزراء بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى والأقصى لمساعدة الضمان الاجتماعي الشهري للأسر المستفيدة على أن يتم عرض هذا القرار على مجلس الشعب في حال تحديد الموازنة العامة للدولة كل عام لإقراره أو اتخاذ ما يراه مناسبًا.

مساعدة الضمان الاجتماعي الشهرية إذا لم يكن للأسرة دخل

وبناء على القانون يتم صرف للفرد المستفيد قيمة المساعدات من الضمان الاجتماعي الشهرية للأسرة إن لم يكن لها دخل فإذا كان لها دخل يقل عن الحد الأدنى لمبلغ الاستحقاق المقرر للأسرة يصرف لها الفرق بين دخلها على أن يتم خصم 50% من قيمة الدخل الناتج عن كسب العمل المستقر.

وفي حال وفاة الفرد المستفيد من الضمان الاجتماعي وكانت له مبالغ مالية مستحقة في حياته يتم صرفها إلى الأرمة أو من يتولى شئون الأسرة الفقيرة طبقًا لأحكام القانون وفي حال عدم وجود أسرة يتم صرفها إلى الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي