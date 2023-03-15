اعترافات سارقي فيلا محمد صلاح “كُنت بشتغل أمن في الكومبوند”

بعد أقل من 48 ساعة من سرقة فيلا قائد المنتخب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، استطاع فريق بحث من مديرية أمن القاهرة، أن يتوصل لمرتكبي جريمة السرقة، وأدلى المتهمين باعترافات تفصيلية عن الواقعة التي شغلت الرأي العام خلال اليومين الماضيين، نستعرضها في السطور التالية.

خدنا كوتشات كورة وميدالية كأس الأمم الأفريقية

بدء المتهم الأول اعترافاته بكشف الطريقة التي عرف بها فيلا النجم المصري بقوله “كنت بشتغل أمن في الـ«كمباوند» اللي فيه فيلا محمد صلاح، وعارف إن الفيلا فاضية ومحدش قاعد فيها”، وكشف المتهم أنه ترك العمل في الكمباوند منذ فترة، ولكن علاقته بالعاملين سهلت له الدخول والوصول لفيلا صلاح.

وأكمل المتهم اعترافاته التفصيلية التي أدلى بها لرجال البحث الجنائي قائلا “اتفقت مع واحد صاحبي، يساعدني في سرقة الفيلا، وتمكنا من القفز من أعلى سور الفيلا الخلفى وكسر النافذة والدخول، وخدنا كوتشات كورة و3 رسيفرات، وميدالية فضية بتاعة كأس الأمم الأفريقية، وخرجنا من غير ما حد يحس بينا”.

العقوبة المتوقعة للسارقين

وعن العقوبة المتوقعة للسارقين، كشف أيمن محفوظ المحامي، أن العقوبة المنتظرة قد تصل إلى الحبس 7 سنوات، حيث شدد القانون في تلك الجريمة، كون المتهمين يعدون من الخدام بالأجرة لدى اللاعب محمد صلاح، حيث أنهم سبق لهم العمل كحراس على المجمع السكني الذي يعيش به الضحية.

وتابع “أن القانون وضع عقوبة مغلظة واعتبار الظروف المشددة على الجرائم التي تقع على الأماكن المعدة للسكن أو اعتلاء الأسوار للسرقه، حيث إن وجود سور تخطاه الجناة حتى إتمام السرقة فإن ذلك يعد احد الظروف المشددة التي يواجهها المتهمان من كونهم عمال لدى الضحية”