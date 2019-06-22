إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين من خلال موقع دعم مصر الرسمي للوزارة التموين msit.gov.eg

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية بتفعيل منظومة إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين من اجل أن يحصل جميع أفراد الأسر المصرية على الدعم المستحق من الحكومة المصرية، حيث يمكن لجميع المستفيدين والمستحقين التسجيل من خلال موقع دعم مصر التابع للوزارة الرسمي على شبكة الأنترنت، حيث صرح المتحدث الرسمي باسم الوزارة بانه يمكن لجميع المواطنين الدخول على الموقع الإلكتروني من اجل إضافة المواليد بكل سهولة.

إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين

وزارة التموين المصرية سوف تفتح باب التسجيل على بوابة الحكومة دعم مصر الإلكترونية ” subsidy.egypt.gov.eg ” خلال الساعات القليلة القادمة، ولكن لن تقبل إضافة المواليد إلا بشروط محددة تتلخص في انه يجب على سن الابن أو الابنة تجاوز العامين حتي الـ 16 عاماً كحد اقصي، وان يكون جنسية الابن/ة مصري، ولكن يجب على رب الأسرة أن يتوفر لديه بعض من الأوراق لكي تقبل وزارة التموين بمصر لأضافه المواليد .

فاتورة الكهرباء مدفوعة، صور شهادات الميلاد لجميع أفراد الأسرة، صور شخصية لصاحب البطاقة التمونية تكون حديثة وصورة البطاقة لصاحب البطاقة وباقية أفراد الأسرة، ثم تذهب بتلك الأوراق إلى اقرب مكتب تموين تابع لمنطقتك وتسلم تلك الأوراق إلي موظف المسئول.

موقع دعم مصر لإضافة المواليد

يمكن لجميع المواطنين الدخول على الروابط الإلكترونية السابقة من اجل تسجيل المواليد في البطاقات التموينية بكل سهولة، حيث يمكنكم تسجيل البيانات وتحديثها من خلال الدخول إلكترونيا على موقع الوزارة tamwin.com، من ثم يقوم رب الأسرة بإدخال البيانات المطلوبة منه بكل دقة وبطريقة صحيحة، كما هو موضح بالصور التالية.

بعد الانتهاء من التسجيل على موقع التموين دعم مصر، يجب تفعيل بطاقة التموين فور استلامها من مكتب التموين، حيث يمكنكم فعل ذلك من خلال تحميل تطبيق app المخصص بتسجيل وإضافة المواليد، أو من خلال إرسال رسالة قصيرة على الرقم الموحد التالي “91273”من ثم اتباع الخطوات من اجل تنشيط بطاقة التموين وانته في منزلك.

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