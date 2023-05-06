اصرف منحة 1000 جنية.. خطوات التسجيل في العمالة الغير منتظمة 2023 بالرقم القومي عبر mom.manpower.gov.eg

يزداد البحث عن منحة 1000 جنية وخطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2023 بالرقم القومي عبر موقع وزارة القوي العاملة من جانب الملايين من المواطنين من أصحاب العمالة الغير منتظمة للتمكن من صرف منحة الرئيس السيسي، حيث أعلن سيادته عن صرف منحة جديدة من منحة العمالة الغير منتظمة والتي قد تم صرفها خلال فترة الكورونا لاصحاب العمالة اليومية وكانت قيمتها آنذاك 500 جنية، ليعلن الرئيس زيادة قيمة المنحة لتبلغ الف جنية للمواطن، وسوف نعرض لكم خطوات انشاء حساب جديد علي موقع وزارة القوي العاملة mom.manpower.gov.eg وخطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة لصرف 1000 جنية.

منحة 1000 جنية العمالة الغير منتظمة 2023

أعلنت وزارة القوي العاملة أنه بلغت إجمالي ميزانية صرف منحة العمالة الغير منتظمة خلال فترة الكورونا أكثر من 1.4 مليار جنية، مشيرة إلى أنه جاري الانتهاء من الإجراءات القانونية لتفعيل صندوق الطوارئ لاعانه العاملين في العمالة الغير منتظمة والذي أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاءه خلال كلمته بعيد العمال، موضحة أن الصندوق يهدف إلى الانفاق على العمالة الغير منتظمة في الأزمات والطوارئ بشكل مستدام ومستمر، ومن المقرر أن يتم صرف منحة 1000 جنية بمجرد أن يتم تفعيل الصندوق وسيتم الصرف من مكاتب البريد وفودافون كاش واتصالات كاش.

خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي

يمكنك التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنية من خلال الخطوات التالية:

فتح موقع وزارة القوي العاملة.

الدخول على تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة 2023.

ادخل الرقم القومي.

كتابة البيانات الشخصية من الاسم ورقم الهاتف والعنوان والحالة الاجتماعية والمهنية.

ادخال تاريخ الميلاد.

اختيار تاريخ الميلاد.

تحديد المهنه التابع لها.

النقر على زر حفظ.

كما يمكنك التسجيل في منحة 1000 جنية العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي من خلال التوجه إلى مديرية القوي العاملة التابع للمحافظة الخاصة بك.