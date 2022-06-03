اشادة رئيس جامعة قناة السويس بمركز الاختبارات الإلكترونية ووحداته بالكليات

أوضح رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور، تقرير الاختبارات الإلكترونية إلى يوم الثاني من شهر يونيو 2022، وأشار إلى أن الاختبارات الإلكترونية قد بدأت بالجامعة منذ يوم الثامن والعشرين من شهر مايو 2022، إذ أدى طلاب كل من كلية الصيدلة والتمريض والطب البيطري وكلية الآداب احتياجات الجامعة ومقررات الفرق المتعددة بإجمالي اثنى عشر مقرراً و 5256 طالباً، وأضاف مندور بأن الاختبارات الإلكترونية تتم من خلال منظومتين، أولهما منظومة “Gourmet” بإشراف من الجامعة وسوف يتم اختبار طلاب كلية الصيدلة وكلية الآداب وطب الأسنان وكلية الزراعة على تلك المنظومة، إذ يتم تدريب كافة أعضاء هيئة التدريس بهذه الكليات على استخدام تلك المنظومة.

مندور: تشغيل معمل الاختبارات الإلكترونية بكلية طب الأسنان على وشك الانتهاء

وقد أعلن رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور، عن قرب انتهاء الجامعة من تشغيل معمل الاختبارات الإلكترونية بكلية طب الأسنان وذلك بسعة طلابية تصل إلى 120 طالبًا، بينما في كلية الآداب بسعة تصل إلى مائة طالب على تلك المنظومة، ذكرنا آنفا بأن الجامعة تعتمد منظومتين أحدهما Gourmet والثانية منظومة MKCL للاختبارات الإلكترونية بإشراف من المجلس الأعلى للجامعات، حيث يؤدي طلاب كليات الطب البيطري والصيدلة والتمريض الاختبارات على تلك المنظومة، كما تم تدريب كافة أعضاء هيئة التدريس على استخدامها.

بالإضافة إلى تدريب فريق الاختبارات الإلكترونية بجامعة قناة السويس من قبل المجلس الأعلى للجامعات على إدارة منظومة الاختبارات الإلكترونية داخل الجامعة، وعليه فقد أشاد رئيس الجامعة بمركز الاختبارات الإلكترونية ووحداته داخل الكليات، بإشراف الدكتورة غادة حداد المدير التنفيذي للمركز ونائب المدير التنفيذي الدكتورة دعاء حسني وفريق المهندسين، الذي يترأسه المهندس حسن فريد وفريق وحدات الاختبارات الإلكترونية في كليات الصيدلة والتمريض والطب والآداب وذلك لما يتم تقديمه من مجهودات ترتب عليها إنجاح منظومة الاختبارات الإلكترونية بجامعة قناة السويس.