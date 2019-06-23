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اسماء المستفيدين من تكافل وكرامة بالرقم القومى تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي

كتب ياسينفي آخر تحديث
اسماء المستفيدين من تكافل وكرامة بالرقم القومى تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي
تكافل وكرامة

برنامج تكافل وكرامة ، تسعي وزارة التضامن الاجتماعي إلي تقديم افضل الخدمات لجميع المواطنين المصريين الأشد احتياجا بعد ارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد يقف الرئيس المصري بجانب جميع المصريون حتي يرفع عنهم غلاء المعيشة، سوف نرفق لحضراتكم رابط أسماء المستفيدين من تكافل وكرامة بالرقم القومى بأسفل هذا الموضوع .

برنامجي تكافل وكرامة
برنامجي تكافل وكرامة

برنامج كرامة وتكافل

تعمل كافة الجهات المعنية للوصول إلى الفئات المستهدفة من خلال مشروع تكافل وكرامة حتي تستلم كل أسرة مصرية شهريا المبالغ المستحقة عبر القنوات البنكية الحكومية التابعة لوزارة الضمان الاجتماعي ، من خلال هذا المقال سوف نوضح لحضراتكم طريقة الاستعلام عن أسماء المستفيدون عن طريق الرقم القومي وأيضا خطوات الحصول على معاش الضمان الاجتماعي .

اسماء المستفيدين من تكافل وكرامة
اسماء المستفيدين من تكافل وكرامة

اسماء المستفيدين من تكافل وكرامة بالرقم القومى

وفقا إلي تعليمات رئيس جمهورية مصر العربية بالتحرك السريع للبحث عن الأسر التي تحتاج إلي معاشات برنامج تكافل وكرامة بان تقوم الجهات المعنية باستلام بطاقات الفيزا من اجل أن يحصلوا على راتب التضامن الاجتماعي، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية بان المساعدات المالية والدعم المستحق يصل إلى كل جميع الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة ، حيث بلغت اخر إحصائية بان عدد الأسر المصرية التي تستلم معاش البرنامج المدعوم يقرب إلى الأربعة ملايين .

اسماء المستفيدين من تكافل وكرامة بالرقم القومى تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

يتساءل العديد من المواطنين ما هي شروط معاش تكافل وكرامة وهي تتلخص في أن يقوم المتقدم مصري الجنسية ولا يكون لديه دخل شهري يتقاضاه من أي جهة حكومية وليس لديه راتب من التضامن الاجتماعي أو التأمينات ولا يمتلك عقار ولا ارض ، كما نرفق لحضراتكم الشروط والمستندات كاملة من خلال الصورة التالية .

اسماء المستفيدين من تكافل وكرامة بالرقم القومى تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي

معاش تكافل وكرامة
معاش تكافل وكرامة

موقع برنامج كرامة وتكافل

نرفق لحضراتكم أيضا الأوراق المطلوبة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي وهي تتلخص في الأوراق التالية صورة من قسيمة الزواج وطابع بريدي وثلاثة أيضا كهرباء ومياه صور البطاقات الشخصية وشهادات الميلاد هنا نأتي على اخر نقطة وهي طريقة الاستعلام عن أسماء المستفيدين من تكافل وكرامة .

معاش تكافل وكرامة والاوراق المطلوبة
معاش تكافل وكرامة والاوراق المطلوبة

مشروع التكافل والتضامن

معاش تكافل وكرامة
معاش تكافل وكرامة

في النهاية نرفق لحضراتكم رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدون برقم البطاقة الشخصية من خلال برنامج كرامة وتكافل حيث يقوم المستعلم بالدخول على موقع برنامج تكافل وكرامة على الأنترنت حتي يقوم المستعلم بأجراء تحديث البيانات من اجل الحصول على المعاشات يرجي من حضراتكم الدخول على الرابط التالي أسماء المستفيدين من تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي ، في النهاية إذا صادفكم أي مشكلة بخصوص بعد استلام الفيزا يمكنكم الاتصال على رقم الدعم الفني من خلال الخط الساخن التالي 19680 مع العلم بان سيكون الاستعلام عن صرف معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي نتمنى لجميع المتقدمين التوفيق .

اسماء المستفيدين من تكافل وكرامة بالرقم القومى

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

يمكنكم الحصول على أسماء المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة عن طريق الرقم القومى عن طريق الذهاب لأقرب وحدة اجتماعية قريبة من منزلك، حيث سيقوم موظف المسئول بداخل الوحدة البحث عن اسمك ضمن اسأمي المقبولين في برنامج تكافل وكرامة عبر موقع التكافل والكرامة ، نتمنى من جميع المواطنين المتقدمين علي برنامج الدعم الحكومي النقدي بان يكون قد استوفوا جميع الشروط المطلوبة

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عن الكاتب

ياسين

تعتبر مهنة الكاتب في موقع نجوم مصرية والذي يعتبر الموقع الأول عربيا، من اهم الهويات التي احبها ، فأنني أقوم يوميا باختيار اهم الأحداث الهامة التي احب أن أناقشها وأقوم بإعادة صياغتها، حيث لدي الخبرة في اختيار أفضل المقالات وبجميع المجالات سواء كانت البحثية أو الخبرية ، متابعينا في كل مكان حول العالم يمكنكم الوصول إلي الخبر في اسرع وقت ممكن بداخل هذا السرح الكبير ، نتمنى لكم وقت سعيد معانا .

التعليقات

  2. السلام عليكم انامقدمه في تكافل وكرامه بقالي سنه وكل ماروح اعمل بحث الجهازيقول نتأج لطالبحث لسه مظهرتش وقالو في شهر واحدالي فات لماضربوالرقم القومي باالبطاقه طلع اسم تاني بس بلرقم القومي بتاعي قالولي هنعدلهاروحت بعدشهر لقيتهالسه برضوتحت البحث تاني فلوحضرتكم تكرمتووقلتولي ايه المشكله

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  3. حسبي الله ونعم الوكيل ربنا ينتقم منكم بقالى سنه ونصف السنه مقدم لبنتي ولسه مجاش حاجه باسمها وكل شهر يقولو الشهر الجاي مكتب تضامن كفر شكر رقم قومي 31103171400327

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  4. انا وحده غلبانه وجوزي مش قادر يصرف على عياله بسبب التعب الاعنده انا الفيزا وقفه من شهر ١٠ وانا من المستحقين في تكافل وكرامة

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  5. يا وزيرة التضامن انا فيزت مراتي واقفاه من سنتين وانا كنت في السعودية كان مكتوب قبال الفيزة زوجها خارج البلد و دالوقتي انا لي سنة في مصر جاي نهائي مش هسافر تاني وعندي 3 عيال ياريت حد يشغلهالي او يقو اعمل ايه

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    1. انا محمد زيدان احمد محمد معايه الفيزا بقالها ٣ سنين موش شغاله ياريت تشغلها عملت كل المطلوب والله محتاجلها ده رقمى ٠١١٥٩٦٣٥٠٧٤

  6. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا اسمي علي فتحي عبد الباري انا مركب 4مسميار كنت بصرف المعاش. بس وقفوهمن الشهر ال فات

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  9. كده أقسم بالله انا شايف ظلم ام طقاعس انا لفيت ما خليت أي جهه
    حكوميه وغير حكوميه للحصول علي تكافل وكرامة
    نورا عاشور محمد عبده
    29406122401729

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  22. انا قدمت ورقي من شعر فبراير وعايز من فضلكوم استدل علي اسمي وده رقم القومي 27912122700659 مع العلم انا عندي عجز واخدت نسبه ياريت اعرف اسمي نزل

    رد

  24. الاسم محمود محمد السيد احمد ..انا قدمت الورق اربع مرات ولم يتم الرد علي وي انا عندي 56 سنه وي عوز معاش و موعاك في 5% و دا رقمي 01228220583

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  29. انا سلمت الورق للشؤون الاچتماعيه ليا سنتين عشان نصرف معاش التكافل ال وجعتو دماغنا بيه ولسه مجاش ومش عارف هى لسه فى كوسه خليها على الله

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  30. انا سلمت الورق للشؤون الاچتماعيه ليا سنتين عشان نصرف معاش التكافل ال وجعتو دماغنا بيه ولسه مجاش ومش عارف هى لسه فى كوسه

    رد

  32. انا السيده شوقيه زكي نايل كشفت في القومسيون الطبي بالمانيا بتاريخ ١٦ فبراير ٢٠١٩ وقدمت الأوراق بعد الكشف الي مكتب الشئون الاجتماعيه بقرية المقادير تبع مركز سمالوط وعايزه اعرف اسمي نزل في الكشوف ام لا

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