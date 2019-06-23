اسماء المستفيدين من تكافل وكرامة بالرقم القومى تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي

برنامج تكافل وكرامة ، تسعي وزارة التضامن الاجتماعي إلي تقديم افضل الخدمات لجميع المواطنين المصريين الأشد احتياجا بعد ارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد يقف الرئيس المصري بجانب جميع المصريون حتي يرفع عنهم غلاء المعيشة، سوف نرفق لحضراتكم رابط أسماء المستفيدين من تكافل وكرامة بالرقم القومى بأسفل هذا الموضوع .

برنامج كرامة وتكافل

تعمل كافة الجهات المعنية للوصول إلى الفئات المستهدفة من خلال مشروع تكافل وكرامة حتي تستلم كل أسرة مصرية شهريا المبالغ المستحقة عبر القنوات البنكية الحكومية التابعة لوزارة الضمان الاجتماعي ، من خلال هذا المقال سوف نوضح لحضراتكم طريقة الاستعلام عن أسماء المستفيدون عن طريق الرقم القومي وأيضا خطوات الحصول على معاش الضمان الاجتماعي .

اسماء المستفيدين من تكافل وكرامة بالرقم القومى

وفقا إلي تعليمات رئيس جمهورية مصر العربية بالتحرك السريع للبحث عن الأسر التي تحتاج إلي معاشات برنامج تكافل وكرامة بان تقوم الجهات المعنية باستلام بطاقات الفيزا من اجل أن يحصلوا على راتب التضامن الاجتماعي، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية بان المساعدات المالية والدعم المستحق يصل إلى كل جميع الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة ، حيث بلغت اخر إحصائية بان عدد الأسر المصرية التي تستلم معاش البرنامج المدعوم يقرب إلى الأربعة ملايين .

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

يتساءل العديد من المواطنين ما هي شروط معاش تكافل وكرامة وهي تتلخص في أن يقوم المتقدم مصري الجنسية ولا يكون لديه دخل شهري يتقاضاه من أي جهة حكومية وليس لديه راتب من التضامن الاجتماعي أو التأمينات ولا يمتلك عقار ولا ارض ، كما نرفق لحضراتكم الشروط والمستندات كاملة من خلال الصورة التالية .

موقع برنامج كرامة وتكافل

نرفق لحضراتكم أيضا الأوراق المطلوبة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي وهي تتلخص في الأوراق التالية صورة من قسيمة الزواج وطابع بريدي وثلاثة أيضا كهرباء ومياه صور البطاقات الشخصية وشهادات الميلاد هنا نأتي على اخر نقطة وهي طريقة الاستعلام عن أسماء المستفيدين من تكافل وكرامة .

مشروع التكافل والتضامن

في النهاية نرفق لحضراتكم رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدون برقم البطاقة الشخصية من خلال برنامج كرامة وتكافل حيث يقوم المستعلم بالدخول على موقع برنامج تكافل وكرامة على الأنترنت حتي يقوم المستعلم بأجراء تحديث البيانات من اجل الحصول على المعاشات يرجي من حضراتكم الدخول على الرابط التالي أسماء المستفيدين من تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي ، في النهاية إذا صادفكم أي مشكلة بخصوص بعد استلام الفيزا يمكنكم الاتصال على رقم الدعم الفني من خلال الخط الساخن التالي 19680 مع العلم بان سيكون الاستعلام عن صرف معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي نتمنى لجميع المتقدمين التوفيق .

اسماء المستفيدين من تكافل وكرامة بالرقم القومى

يمكنكم الحصول على أسماء المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة عن طريق الرقم القومى عن طريق الذهاب لأقرب وحدة اجتماعية قريبة من منزلك، حيث سيقوم موظف المسئول بداخل الوحدة البحث عن اسمك ضمن اسأمي المقبولين في برنامج تكافل وكرامة عبر موقع التكافل والكرامة ، نتمنى من جميع المواطنين المتقدمين علي برنامج الدعم الحكومي النقدي بان يكون قد استوفوا جميع الشروط المطلوبة

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