اسماء المستفيدين من تكافل وكرامة بالرقم القومى تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي

برنامج تكافل وكرامة ، تسعي وزارة التضامن الاجتماعي إلي تقديم افضل الخدمات لجميع المواطنين المصريين الأشد احتياجا بعد ارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد يقف الرئيس المصري بجانب جميع المصريون حتي يرفع عنهم غلاء المعيشة، سوف نرفق لحضراتكم رابط أسماء المستفيدين من تكافل وكرامة بالرقم القومى بأسفل هذا الموضوع .
برنامج كرامة وتكافل
تعمل كافة الجهات المعنية للوصول إلى الفئات المستهدفة من خلال مشروع تكافل وكرامة حتي تستلم كل أسرة مصرية شهريا المبالغ المستحقة عبر القنوات البنكية الحكومية التابعة لوزارة الضمان الاجتماعي ، من خلال هذا المقال سوف نوضح لحضراتكم طريقة الاستعلام عن أسماء المستفيدون عن طريق الرقم القومي وأيضا خطوات الحصول على معاش الضمان الاجتماعي .
اسماء المستفيدين من تكافل وكرامة بالرقم القومى
وفقا إلي تعليمات رئيس جمهورية مصر العربية بالتحرك السريع للبحث عن الأسر التي تحتاج إلي معاشات برنامج تكافل وكرامة بان تقوم الجهات المعنية باستلام بطاقات الفيزا من اجل أن يحصلوا على راتب التضامن الاجتماعي، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية بان المساعدات المالية والدعم المستحق يصل إلى كل جميع الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة ، حيث بلغت اخر إحصائية بان عدد الأسر المصرية التي تستلم معاش البرنامج المدعوم يقرب إلى الأربعة ملايين .
شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة
يتساءل العديد من المواطنين ما هي شروط معاش تكافل وكرامة وهي تتلخص في أن يقوم المتقدم مصري الجنسية ولا يكون لديه دخل شهري يتقاضاه من أي جهة حكومية وليس لديه راتب من التضامن الاجتماعي أو التأمينات ولا يمتلك عقار ولا ارض ، كما نرفق لحضراتكم الشروط والمستندات كاملة من خلال الصورة التالية .
موقع برنامج كرامة وتكافل
نرفق لحضراتكم أيضا الأوراق المطلوبة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي وهي تتلخص في الأوراق التالية صورة من قسيمة الزواج وطابع بريدي وثلاثة أيضا كهرباء ومياه صور البطاقات الشخصية وشهادات الميلاد هنا نأتي على اخر نقطة وهي طريقة الاستعلام عن أسماء المستفيدين من تكافل وكرامة .
مشروع التكافل والتضامن
في النهاية نرفق لحضراتكم رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدون برقم البطاقة الشخصية من خلال برنامج كرامة وتكافل حيث يقوم المستعلم بالدخول على موقع برنامج تكافل وكرامة على الأنترنت حتي يقوم المستعلم بأجراء تحديث البيانات من اجل الحصول على المعاشات يرجي من حضراتكم الدخول على الرابط التالي أسماء المستفيدين من تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي ، في النهاية إذا صادفكم أي مشكلة بخصوص بعد استلام الفيزا يمكنكم الاتصال على رقم الدعم الفني من خلال الخط الساخن التالي 19680 مع العلم بان سيكون الاستعلام عن صرف معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي نتمنى لجميع المتقدمين التوفيق .
اسماء المستفيدين من تكافل وكرامة بالرقم القومى
يمكنكم الحصول على أسماء المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة عن طريق الرقم القومى عن طريق الذهاب لأقرب وحدة اجتماعية قريبة من منزلك، حيث سيقوم موظف المسئول بداخل الوحدة البحث عن اسمك ضمن اسأمي المقبولين في برنامج تكافل وكرامة عبر موقع التكافل والكرامة ، نتمنى من جميع المواطنين المتقدمين علي برنامج الدعم الحكومي النقدي بان يكون قد استوفوا جميع الشروط المطلوبة
التعليقات
انا مقدمه من شهر 10/2017
برقم قومي 28803130102361
وكل ماروح تعالي بعد شهرين
مع العلم انهم قالو الورق اتقبل
السلام عليكم انامقدمه في تكافل وكرامه بقالي سنه وكل ماروح اعمل بحث الجهازيقول نتأج لطالبحث لسه مظهرتش وقالو في شهر واحدالي فات لماضربوالرقم القومي باالبطاقه طلع اسم تاني بس بلرقم القومي بتاعي قالولي هنعدلهاروحت بعدشهر لقيتهالسه برضوتحت البحث تاني فلوحضرتكم تكرمتووقلتولي ايه المشكله
حسبي الله ونعم الوكيل ربنا ينتقم منكم بقالى سنه ونصف السنه مقدم لبنتي ولسه مجاش حاجه باسمها وكل شهر يقولو الشهر الجاي مكتب تضامن كفر شكر رقم قومي 31103171400327
انا وحده غلبانه وجوزي مش قادر يصرف على عياله بسبب التعب الاعنده انا الفيزا وقفه من شهر ١٠ وانا من المستحقين في تكافل وكرامة
يا وزيرة التضامن انا فيزت مراتي واقفاه من سنتين وانا كنت في السعودية كان مكتوب قبال الفيزة زوجها خارج البلد و دالوقتي انا لي سنة في مصر جاي نهائي مش هسافر تاني وعندي 3 عيال ياريت حد يشغلهالي او يقو اعمل ايه
انا محمد زيدان احمد محمد معايه الفيزا بقالها ٣ سنين موش شغاله ياريت تشغلها عملت كل المطلوب والله محتاجلها ده رقمى ٠١١٥٩٦٣٥٠٧٤
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا اسمي علي فتحي عبد الباري انا مركب 4مسميار كنت بصرف المعاش. بس وقفوهمن الشهر ال فات
سيد مرسي عبد الرازق محافظه قنا مركز ابوتشت العوامر الغربيه عاوز اعرف سبب الرفض ايه رقم بطاقه٢٨٨١١٢٣٢٧٠٠٤٥٢
اناعملت تظلم ومفيش حاجه
كده أقسم بالله انا شايف ظلم ام طقاعس انا لفيت ما خليت أي جهه
حكوميه وغير حكوميه للحصول علي تكافل وكرامة
نورا عاشور محمد عبده
29406122401729
انا كشاف من شهر٩ وما نسبة ١٠٠٪ والقبض لس مجاش الرقم القومى
١ ٢٨٨٠٤٠١١٦٠٢٢٧
ياجمعه انا قدمت شهر 10 وجلي معينه ولحد دلوقتي معرفش حاجه
أنا عندي شلل أطفال كنت يقبض وجا الكشف للفيز وكشفت والفيزا وقفت مشتغلتش عايز اعرف مشتغلتش ليه
اسمي محمد ششتاوي ابراهيم رشدان الرقم القومي 27403262100871
انا قدمت ومخدش ولا عندى املاك ولا عندى حاجه
انا شيماء عايزها اعرف الفيزا معاش تكافل مش بتصرف المعاش رقم الفيزا 6377852005712126 يا ريت الرد
انا مقدمة معاش كرامه وعندي عجز ومطلقه ٢٨٩٠٧٢٤١٨٠٢٩٢٣
29612212500181
28105202800281
25604222401094
على محمد على احمد
انا اسمى نزل بس الفيزا مجتش
28806011504388
تكافل وكرمه قدمت خمس مرات
انا قدمت الاوراق مرتين وعايزة اعرف اسمى نزل ولا لا29601022103744
البطاقه دى ضاعت واتصلت بالخط الساخن ومفدنيش بشي28402252602921
19680 اتصل عاي رقم
انا قدمت ورقي من شعر فبراير وعايز من فضلكوم استدل علي اسمي وده رقم القومي 27912122700659 مع العلم انا عندي عجز واخدت نسبه ياريت اعرف اسمي نزل
انت مستحق طبينا يعنى نجحت اذهب الى الشئون الخاصه فى بلدك
انا سلمت الورق من شهر٢ انا عندي عجز واخدت نسبه ياريت من فضلكوم اعرف ده الرقم القومى بتاعي 279121227006
الاسم محمود محمد السيد احمد ..انا قدمت الورق اربع مرات ولم يتم الرد علي وي انا عندي 56 سنه وي عوز معاش و موعاك في 5% و دا رقمي 01228220583
انا اسمي مها رجب وقدمت علي الورق وعايزه اعرف اسمي نزل ولا لسه ودي رقمي القومي29802032201847
احمد رجب صابر أحمد للصم نكافل وكرامة 28710012615551
احمد رجب صابر أحمد للصم نكافل وكرامة لرقم 28710012615551 رجب صابر أحمد 01117064431
نكافل وكرامة الاسم احمد رجب صابراحمد رقم الاستمارة 1724716959
هبه محمد جمعة محمد 31606013400842
إسلام محمد محمد محمد ابو الليل انا عوز اعرف اسم نزل فيزا تكافل وكرامة والا لسة
انا سلمت الورق للشؤون الاچتماعيه ليا سنتين عشان نصرف معاش التكافل ال وجعتو دماغنا بيه ولسه مجاش ومش عارف هى لسه فى كوسه خليها على الله
27012121301601
انا سلمت الورق للشؤون الاچتماعيه ليا سنتين عشان نصرف معاش التكافل ال وجعتو دماغنا بيه ولسه مجاش ومش عارف هى لسه فى كوسه
خدمة زي الزفت
انا السيده شوقيه زكي نايل كشفت في القومسيون الطبي بالمانيا بتاريخ ١٦ فبراير ٢٠١٩ وقدمت الأوراق بعد الكشف الي مكتب الشئون الاجتماعيه بقرية المقادير تبع مركز سمالوط وعايزه اعرف اسمي نزل في الكشوف ام لا
البلد دىفيها ال
رمضان عواد على يونس01229946793
احمد محمد احمد مصطفى قوم00431ى8289112026
ناديهسعد يحي عبداللة
انا قدمت الأروقة كتير وكل ما روح اسال يقولو مفيش حاجه
جالى الفيزه والمكتب رده للوزاره تانى ايه الاجر المطلوب لاسترجاعه وهى فيه رصيد حاليا
المقدمه بقالي سنتين ولسه مش عارفه اني من المقبولين وله لسه وده الرقم القومي28509010122681
انا من سوهاج عيزة اعرف هتنزل امتا اسماء جديدة مركز ا