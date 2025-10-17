زيادة مفاجأة للمصريين .. اسعار البنزين اليوم 17 اكتوبر 2025
دقائق قليلة تفصلنا عن تطبيق اسعار البنزين الجديدة التي تم الاعلان عنها في الساعات القليلة الماضية، وذلك في إطار الخطة الموضوعة من قبل الحكومة المصرية ولجنة تسعير المواد البترولية منذ عدة سنوات لضبط سعر البنزين بأنواعه وفقًا لسعره في الاسواق العالمية وسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، لذلك سنوضح لكم اسعار البنزين اليوم الجمعة 17 اكتوبر 2025 الجديدة وقيمة الزيادة.
زيادة مفاجأة في البنزين
قررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في مصر بزيادة أسعار البنزين بأنواعه وايضًا السولار والغاز الطبيعي المخصص للسيارات بقيمة تتراوح الجنيهين للتر الواحد، حيث يسري القرار اعتبارًا من صباح يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 في تمام الساعة السادسة صباحًا، حيث زاد البحث مؤخرًا عن اسعار البنزين اليوم بشكل كثيف وهو ما سنوضحه لكم في النقاط التالية:
- سعر بنزين 80: ارتفع من 15.75 جنيه للتر إلى 17.75 جنيه للتر، بزيادة قدرها 2 جنيه.
- سعر بنزين 92: ارتفع من 17.25 جنيه للتر إلى 19.25 جنيه للتر، بزيادة قدرها 2 جنيه.
- أما سعر بنزين 95: ارتفع من 19 جنيها للتر إلى 21 جنيها للتر، بزيادة قدرها 2 جنيه.
- سعر السولار: ارتفع من 15.5 جنيه للتر إلى 17.5 جنيه للتر، بزيادة قدرها 2 جنيه.
- بالنسبة إلى سعر متر غاز السيارات: ارتفع من 7 جنيه للمتر إلى 10 جنيه للمتر، بزيادة قدرها 3 جنيه.