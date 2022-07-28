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استقرار في أسعار الخضروات والفواكه اليوم الخميس 28-7-2022

مريم الهنداوي

سنعرض لكم في هذا المقال أسعار الخضروات والفواكه اليوم الخميس 28-7-2022 في سوق العبور، طبقًا للموقع الرسمي الخاص بالسوق، والتي شهدت استقرارا اليوم، فتابعونا.

أسعار الخضروات

طماطم: من 1.25 إلى 2.25 جنيه.

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أسعار الخضروات والفواكه اليوم الثلاثاء 26-7-2022

بطاطس: من2.5 إلى 4.25 جنيه.

بصل: من 1 إلى 2 جنيه.

كوسة:  من 4.5 إلى 6.5 جنيه.

جزر: من 2.5 إلى 5 جنيه.

فاصوليا: من 6 إلى 9 جنيه.

باذنجان بلدي: من 1.5  إلى 3 جنيه.

باذنجان رومي: من 1 إلى 2.5 جنيه.

باذنجان أبيض: من 1.5 إلى 3 جنيه.

فلفل رومي بلدي: من 2  إلى 4 جنيه.

فلفل حامي بلدي: من 2.5 إلى 3 جنيه.

ملوخية: من 3 إلى 4 جنيه.

خيار صوب: من 3 إلى 5  جنيه.

خيار بلدي: من 2.5 إلى 4 جنيه.

بامية: من 12 إلى 20 جنيه.

قلقاس: من 3 إلى 6 جنيه.

بطاطا: من 2 إلى 4 جنيه.

الثوم:  من 7 إلى 11 جنيه.

لفت: من 1.5 إلى 2.5 جنيه.

أسعار الفواكه

تفاح مصري: من 5 إلى 11 جنيه.

العنب: من 4.5 إلى7.5  جنيه.

برتقال: من 3.5 ل 7 جنيه.

التفاح المستورد: من 23إلى 29 جنيه.

الكانتالوب: من 4 إلى 7 جنيه.

مانجو عويس:  من 15  إلى 25 جنيه.

مانجو بلدي: من 7 إلى 11 جنيه.

ليمون بلدي: من 5 إلى 17 جنيه.

خوخ بلدي: من 5 إلى 10 جنيه.

الكيوي 19.5 جنيه.

موز صعيدي: من 9 إلى 13 جنيه.

جريب فروت: من 10 إلى 15 جنيه.

مانجو زبدية: من 13 إلى 15 جنيه.

شمام: من 3 إلى 4 جنيه.

تين برشومي: من 7 إلى 11 جنيه.

بلح سيوي: من 20 إلى 25 جنيه.

مانجو فص: من 35 إلى 45 جنيه.

مانجو سكري: من 14 إلى 20 جنيه.

أناناس: 35 جنيه.

رمان: من 8 إلى 12 جنيه.

كمثرى: من 5 إلى 10 جنيه.

زنجبيل: 40 جنيه.

مريم الهنداوي

مرحبًا اسمي مريم محمود خريجة كلية التربية جامعة المنصورة، أحب الكتابة والتدوين.. كتبت لدى العديد من المواقع، ومنها موقع نجوم مصرية..


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