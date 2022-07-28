استقرار في أسعار الخضروات والفواكه اليوم الخميس 28-7-2022
سنعرض لكم في هذا المقال أسعار الخضروات والفواكه اليوم الخميس 28-7-2022 في سوق العبور، طبقًا للموقع الرسمي الخاص بالسوق، والتي شهدت استقرارا اليوم، فتابعونا.
أسعار الخضروات
طماطم: من 1.25 إلى 2.25 جنيه.
بطاطس: من2.5 إلى 4.25 جنيه.
بصل: من 1 إلى 2 جنيه.
كوسة: من 4.5 إلى 6.5 جنيه.
جزر: من 2.5 إلى 5 جنيه.
فاصوليا: من 6 إلى 9 جنيه.
باذنجان بلدي: من 1.5 إلى 3 جنيه.
باذنجان رومي: من 1 إلى 2.5 جنيه.
باذنجان أبيض: من 1.5 إلى 3 جنيه.
فلفل رومي بلدي: من 2 إلى 4 جنيه.
فلفل حامي بلدي: من 2.5 إلى 3 جنيه.
ملوخية: من 3 إلى 4 جنيه.
خيار صوب: من 3 إلى 5 جنيه.
خيار بلدي: من 2.5 إلى 4 جنيه.
بامية: من 12 إلى 20 جنيه.
قلقاس: من 3 إلى 6 جنيه.
بطاطا: من 2 إلى 4 جنيه.
الثوم: من 7 إلى 11 جنيه.
لفت: من 1.5 إلى 2.5 جنيه.
أسعار الفواكه
تفاح مصري: من 5 إلى 11 جنيه.
العنب: من 4.5 إلى7.5 جنيه.
برتقال: من 3.5 ل 7 جنيه.
التفاح المستورد: من 23إلى 29 جنيه.
الكانتالوب: من 4 إلى 7 جنيه.
مانجو عويس: من 15 إلى 25 جنيه.
مانجو بلدي: من 7 إلى 11 جنيه.
ليمون بلدي: من 5 إلى 17 جنيه.
خوخ بلدي: من 5 إلى 10 جنيه.
الكيوي 19.5 جنيه.
موز صعيدي: من 9 إلى 13 جنيه.
جريب فروت: من 10 إلى 15 جنيه.
مانجو زبدية: من 13 إلى 15 جنيه.
شمام: من 3 إلى 4 جنيه.
تين برشومي: من 7 إلى 11 جنيه.
بلح سيوي: من 20 إلى 25 جنيه.
مانجو فص: من 35 إلى 45 جنيه.
مانجو سكري: من 14 إلى 20 جنيه.
أناناس: 35 جنيه.
رمان: من 8 إلى 12 جنيه.
كمثرى: من 5 إلى 10 جنيه.
زنجبيل: 40 جنيه.