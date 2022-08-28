استقرار سعر الفراخ.. أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم

استقرت أسعار الدواجن اليوم الأحد في مصر، حيث بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء 29 جنيهًا في المزارع، الأمر الذي ينعكس على أسعار المستهلكين في الأسواق، ليتراوح مستوى السعر تراوح بين 33 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

وقد سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع 29 جنيهًا، بينما بلغ سعر الساسو 52 جنيهًا، وسعر الكتكوت الأبيض تراوح بين 5.5 إلى 5.75 جنيه، والكتكوت الساسو 5.5 جنيه، في حين بلغ سعر الفراخ الأمهات البيضاء 20 جنيهًا.

سعر البيض في المزارع

كما سجل سعر البيض في المزارع، استقرارًا ملحوظًا، حيث بلغت سعر كرتونة البيض الأبيض 52 جنيهًا، بينما بلغت كرتونة البيض الأحمر 58 جنيهًا وكرتونة البيض البلدي 60 جنيهًا.

ووفقاً لرئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، تتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التي تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.